La société aéronautique chinoise COMAC a franchi une nouvelle étape pour mettre fin à l'hégémonie américaine et européenne sur le marché mondial de l'aviation civile. Lors du salon aéronautique de Farnborough, l'entreprise a officiellement annoncé que le projet de son tout dernier appareil, le long-courrier gros-porteur COMAC C929, progresse activement selon le calendrier prévu. Cet avion est appelé à devenir le principal concurrent de géants tels que le Boeing 787-9 Dreamliner et l'Airbus A330neo sur le marché mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le projet COMAC C929 est un élément clé de la stratégie chinoise visant à rendre son industrie aéronautique indépendante. Conçu pour environ 290 passagers, cet appareil sera capable d'effectuer des vols intercontinentaux. Selon les experts, le succès du C929 offrira une alternative nouvelle et plus abordable non seulement pour le marché intérieur chinois, mais aussi pour les transporteurs aériens internationaux.

Une nouvelle hiérarchie sur le marché de l'aviation

Au salon de Farnborough, COMAC ne s'est pas limité au C929. L'entreprise a présenté l'ensemble de sa gamme d'aviation civile, qui comprend :

C909 — un avion régional de 90 places (anciennement ARJ21), déjà livré à plus d'une dizaine de clients ;

— un avion régional de 90 places (anciennement ARJ21), déjà livré à plus d'une dizaine de clients ; C919 — un monocouloir de 190 places, concurrent direct de la famille Boeing 737 et Airbus A320 ;

— un monocouloir de 190 places, concurrent direct de la famille Boeing 737 et Airbus A320 ; C929 — le projet phare long-courrier gros-porteur.

Selon ixbt.com, le modèle C909 est adapté non seulement au transport de passagers, mais aussi à des missions spéciales. Le constructeur a présenté des variantes pour l'évacuation médicale, la lutte contre les incendies, le fret, les jets d'affaires et le poste de commandement aérien en cas d'urgence, démontrant ainsi la polyvalence des avions chinois.

Exploitation réussie et perspectives

Actuellement, le modèle C919 est exploité avec succès par les plus grandes compagnies aériennes chinoises : China Eastern, Air China et China Southern. Selon les données du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, 41 avions C919 ont été mis en service à ce jour. Ces chiffres témoignent de la confiance croissante envers la technologie chinoise.

Ces nouvelles sont également importantes pour l'Ouzbékistan et la région d'Asie centrale. L'émergence d'avions modernes et abordables pourrait offrir de nouvelles opportunités aux compagnies aériennes régionales pour renouveler leur flotte. Actuellement, les modèles C909 sont activement utilisés dans les pays d'Asie du Sud-Est, confirmant le fort potentiel d'exportation de l'aviation chinoise.

En conclusion, le succès du projet COMAC C929 pourrait briser le duopole vieux de plusieurs décennies entre Boeing et Airbus. En intégrant des technologies de pointe, les ingénieurs chinois mettent l'accent sur l'efficacité énergétique et le confort des passagers.