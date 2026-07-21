Phénomène climatique rare dans l'océan Atlantique : changements inattendus de la météo mondiale

Alors qu'un puissant phénomène El-Niño se forme dans l'océan Pacifique, les météorologues enregistrent une anomalie climatique rare dans la partie tropicale de l'océan Atlantique : la Niña Atlantique. Ce phénomène, lié à une baisse inhabituelle de la température de l'eau dans la zone équatoriale orientale de l'océan, n'a été observé que 5 fois au cours des 40 dernières années et devrait avoir un impact significatif sur le système météorologique mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La Niña Atlantique ne doit pas être confondue avec le célèbre La-Niña du Pacifique. Bien que les deux phénomènes soient liés au refroidissement de l'eau, ils se produisent dans des océans différents et dans le cadre de cycles climatiques distincts. Selon la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) des États-Unis, si la température à la surface de l'Atlantique reste inférieure d'au moins 0,5 degré à la normale pendant deux saisons consécutives, cela sera officiellement confirmé comme le sixième cas le plus rare de cette décennie.

L'interaction de deux anomalies différentes

Actuellement, les cartes de la NOAA montrent deux scénarios opposés simultanément : le courant chaud El-Niño près des côtes de l'Amérique du Sud et une zone froide de Niña Atlantique au large des côtes sud-est de l'Afrique. L'expert Andrej Flis du portail Severe Weather Europe souligne que, bien que ces deux systèmes soient de nature différente, ils ont un impact similaire sur les processus atmosphériques.

En particulier, les deux systèmes réduisent la probabilité de formation d'ouragans puissants dans l'océan Atlantique. Alors qu'El-Niño renforce le cisaillement vertical du vent, empêchant les systèmes orageux de se transformer en cyclones majeurs, la Niña Atlantique limite la montée de la chaleur et de l'humidité dans l'atmosphère en raison de la froideur de l'eau océanique. Cela complique le processus de convection et empêche l'intensification des tempêtes.

Baisse de la saison des ouragans

Selon les statistiques, le nombre de cyclones tropicaux pendant la période de la Niña Atlantique est environ 50 % inférieur à celui de la phase chaude opposée, l'Atlantique Niñyo. La saison des ouragans 2026 se développe pour l'instant beaucoup plus faiblement que prévu. Par exemple, alors que deux tempêtes nommées devraient normalement se former d'ici la mi-juillet, seule la tempête tropicale "Artur" a été enregistrée cette année.

À l'heure actuelle, le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis surveille deux zones où de nouveaux cyclones pourraient se former, mais la probabilité de leur renforcement est jugée très faible (10-20 %). Dans l'océan Pacifique, la situation est totalement différente : les eaux chaudes sous l'influence d'El-Niño favorisent la formation active de tempêtes ; notamment, la tempête tropicale "Elida" se déplace actuellement vers l'ouest, loin des terres.

Bien que la combinaison d'El-Niño et de la Niña Atlantique réduise le risque d'ouragans majeurs pour les côtes américaines, les experts conseillent de ne pas baisser la garde. En effet, le pic de l'activité climatique océanique se situe généralement en août et la situation peut changer à tout moment. Pour les régions continentales, ces anomalies océaniques ne présentent pas de danger direct, mais elles modifient le mouvement des masses d'air mondiales, influençant les prévisions de précipitations et de températures à long terme.