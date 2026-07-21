Des robots contrôlés par la pensée présentés en Chine

La société chinoise BrainCo a franchi une étape révolutionnaire dans le monde de la robotique en dévoilant une nouvelle plateforme permettant de contrôler des machines par la pensée humaine. Présenté lors de la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) à Shanghai, ce système vise à éliminer les barrières entre le cerveau humain et la technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Baptisé Brain-Controlled Robot AI Platform, ce système fonctionne via un casque EEG spécial. L'utilisateur n'a pas besoin d'appuyer sur des boutons, de donner des commandes vocales ou d'effectuer des mouvements physiques ; il suffit de former une intention spécifique dans son esprit. Le robot capte instantanément ces pensées et exécute l'action correspondante.

Selon les informations d'ixbt.com, le processus de fonctionnement du système se compose de trois étapes principales. D'abord, le casque d'électroencéphalographie lit les signaux cérébraux. Ensuite, l'AI analyse ces signaux pour identifier l'intention de l'utilisateur (par exemple, « saisir un objet »). Enfin, cette intention est convertie en une commande numérique compréhensible par le robot.

Rapidité et vastes possibilités

Les experts de BrainCo soulignent qu'il s'écoule moins de 200 millisecondes entre l'envoi des signaux cérébraux et le mouvement du robot. Lors de l'exposition, un bras robotisé a réussi à accomplir des tâches complexes, comme saisir un verre et soulever une pomme, par la seule force de la pensée.

L'aspect unique de cette nouvelle plateforme est sa compatibilité avec divers types de robots, notamment :

Les robots humanoïdes ;

Les manipulateurs industriels ;

Les robots-chiens quadrupèdes.

Cette caractéristique permet aux laboratoires de robotique existants d'intégrer cette nouvelle technologie sans créer d'équipements supplémentaires spécifiques. L'entreprise a également présenté un système de collecte de données pour entraîner l'« embodied AI », des modèles d'intelligence artificielle opérant dans le monde physique.

BrainCo travaille sur les interfaces cerveau-ordinateur (BCI) depuis 2015. Auparavant, l'entreprise était connue pour ses technologies de rééducation médicale, comme des prothèses contrôlées par des signaux nerveux et musculaires. Désormais, cette expertise est appliquée à la robotique, ouvrant de nouveaux horizons tant pour les personnes en situation de handicap que pour les travaux industriels de haute précision.