La valorisation de Colossal Biosciences, qui ressuscite des animaux disparus, pourrait atteindre 30 milliards de dollars

Colossal Biosciences, une startup réalisant des projets révolutionnaires dans le domaine de la génétique et de la biotechnologie, est sur le point d'augmenter considérablement sa valorisation. L'entreprise, qui vise à restaurer des espèces disparues, notamment le mammouth laineux et le dodo, est en négociations pour un nouveau cycle d'investissement. Selon Axios, la valeur marchande de l'entreprise devrait être estimée entre 20 et 30 milliards de dollars dans le cadre de cet accord. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Il y a seulement 16 mois, la startup était valorisée à 10,2 milliards de dollars. Cette multiplication par près de trois de sa valeur en peu de temps témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les technologies de « dé-extinction ». Bien que le chef de file du nouveau cycle d'investissement et le montant exact levé n'aient pas encore été divulgués, il a été annoncé que l'entreprise a commencé à générer ses premiers revenus au cours de l'année écoulée.

Sources de revenus et partenariats avec les États

Ben Lamm, fondateur et PDG de Colossal Biosciences, a énuméré les trois principaux axes de revenus de l'entreprise lors d'une interview accordée à TechCrunch. Notamment, la startup propose ses technologies de conservation de la nature au gouvernement des États-Unis et aux Émirats arabes unis (EAU). Selon Wired, les EAU ont récemment investi 60 millions de dollars dans ce projet.

L'entreprise ne se limite pas à ressusciter des animaux et a essaimé plusieurs startups indépendantes. Parmi elles figurent Breaking, spécialisée dans la décomposition des déchets plastiques, la plateforme de biologie computationnelle Form Bio, ainsi qu'Astromech, une entreprise basée sur l'AI valorisée à 2 milliards de dollars en mars. Ces filiales démontrent l'ampleur du potentiel commercial des technologies de Colossal.

Utérus artificiel et projets futurs

L'une des innovations les plus médiatisées de l'entreprise est la technologie de l'utérus artificiel destinée aux animaux. Selon Ben Lamm, cette technologie pourrait également être utilisée à l'avenir pour traiter les problèmes d'infertilité humaine. D'après Rolling Stone, les premiers prototypes de cet appareil devraient être prêts l'année prochaine.

Si Colossal Biosciences parvient à réintroduire des mammouths et d'autres animaux disparus dans leur habitat naturel, l'entreprise prévoit de générer des revenus supplémentaires grâce à des « crédits de biodiversité ». Ce système est similaire au mécanisme des crédits carbone largement répandu aujourd'hui, prévoyant une rémunération via des mécanismes de marché pour la contribution à la restauration de la nature.

Aujourd'hui, le marché mondial connaît un essor considérable dans les domaines des technologies de longévité (longevity tech), de l'énergie alternative et des technologies de pointe (deep-tech). Le projet Colossal Biosciences se situe au cœur de ces tendances, acquérant une importance non seulement scientifique mais aussi économique majeure. Pour l'instant, les représentants de l'entreprise ont refusé de commenter officiellement le nouveau cycle d'investissement.