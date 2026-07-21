Google développe le nouveau processeur Frozen v2 : Gemini intégré directement dans la puce

Google prévoit de franchir une étape révolutionnaire pour augmenter radicalement l'efficacité de ses technologies d'IA. L'entreprise travaille sur une puce serveur spécialisée appelée Frozen v2, qui intègre le réseau neuronal Gemini directement dans l'architecture du processeur. Cette approche devrait multiplier par 10 les performances de l'IA par rapport aux indicateurs actuels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations publiées par The Information, la particularité du nouveau processeur est que le modèle Gemini ne sera pas chargé depuis la mémoire, mais deviendra une partie intégrante de la puce. Actuellement, les accélérateurs d'IA sont universels, le modèle est stocké en mémoire et le processeur échange constamment des données avec lui pendant le processus de travail. Dans le projet Frozen v2, la structure du réseau neuronal est « gravée » directement dans le silicium.

Efficacité énergétique et capacités techniques

Une telle conception permet d'augmenter l'efficacité énergétique de 6 à 10 fois. Pour Google, cela signifie une réduction significative des coûts de traitement de milliards de requêtes. La nouvelle puce sera capable de traiter beaucoup plus de jetons pour une même unité d'énergie consommée par rapport aux accélérateurs TPU (Tensor Processing Unit) actuels.

Il convient de noter que Frozen v2 ne remplacera pas complètement les processeurs existants, mais sera développé comme une gamme de produits distincte pour les compléter. Seul le « poids » du modèle, c'est-à-dire les paramètres obtenus lors du processus d'apprentissage, pourra être mis à jour sur la puce, tandis que son architecture de base restera inchangée. Cela garantit une optimisation maximale pour un modèle spécifique.

Pénurie de ressources et perspectives d'avenir

L'une des principales raisons pour lesquelles Google se lance dans ce projet est le manque de puissance de calcul. Actuellement, la demande pour les ressources Google Cloud est si élevée que l'entreprise est contrainte de refuser de servir certains clients externes. Des puces à haute performance permettent d'accomplir plus de tâches avec moins de serveurs, ce qui pourrait également avoir un impact positif sur le prix et la vitesse des services pour les régions utilisant des services cloud mondiaux.

Cependant, cette technologie comporte également des risques inhérents. À une époque où le domaine de l'IA évolue rapidement, une architecture scellée au niveau matériel pourrait devenir obsolète avant même que la puce ne soit prête (vers 2028). Néanmoins, des startups comme Taalas travaillent sur des puces similaires « scellées », ce qui indique qu'une nouvelle tendance se dessine dans le secteur.

Pour l'instant, Google n'a pas officiellement confirmé ce projet, se contentant d'indiquer qu'ils mènent des expériences sur des solutions de calcul haute performance. Si Frozen v2 est mis en œuvre avec succès, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans l'infrastructure de l'IA.