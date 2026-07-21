La Chine trouve un moyen de contourner les sanctions américaines dans la course à l'IA

La société chinoise Z.AI (anciennement Zhipu) a lancé un immense centre de données d'une puissance de 1 GW dédié à l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. L'aspect le plus significatif de ce projet est que le complexe a été construit entièrement sur la base de technologies produites en Chine, sans aucune puce NVIDIA. Cet événement prouve clairement que les strictes restrictions à l'exportation imposées par Washington ne peuvent stopper le développement technologique de la Chine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Bloomberg, le nouveau centre de données servira à perfectionner les modèles d'IA de la série GLM (General Language Model). L'échelle de consommation énergétique du complexe est impressionnante : 1 GW suffit à couvrir les besoins simultanés d'environ 750 000 foyers. Ce chiffre fait de l'installation l'un des plus grands centres de calcul en Chine.

La victoire des puces locales

Actuellement, Z.AI exploite plusieurs clusters de calcul. Chacun d'eux contient plus de 10 000 puces et, selon des sources confirmées, ces systèmes n'utilisent pas de produits NVIDIA. Bien que les fabricants des processeurs installés n'aient pas été divulgués, les experts supposent qu'il s'agit de Huawei, Cambricon ou Alibaba.

Pendant longtemps, l'idée dominante dans la communauté technologique mondiale était que les puces chinoises ne pouvaient gérer que l'inférence, mais n'étaient pas assez puissantes pour l'entraînement de systèmes complexes à partir de zéro, contrairement à NVIDIA. Le projet Z.AI brise ce stéréotype et montre que le matériel local peut accomplir les tâches les plus complexes.

Pénurie de ressources et plans futurs

Cette nouvelle survient après que la société pékinoise Moonshot a présenté son modèle Kimi K3. Il est à noter que, bien que les capacités du Kimi K3 puissent rivaliser avec les principaux analogues américains, l'entreprise a dû suspendre temporairement l'enregistrement de nouveaux utilisateurs en raison d'un manque de puissance de calcul. L'investissement de Z.AI dans sa propre infrastructure vise à prévenir de tels problèmes.

Le gouvernement chinois considère l'indépendance dans le domaine de l'IA comme un objectif stratégique. Pour cette raison, il est prévu d'investir environ 2 billions de yuans (environ 295 milliards de dollars) au cours des 5 prochaines années pour construire de nouveaux centres de données à travers le pays. Ces fonds seront destinés non seulement à renforcer la base technique, mais aussi à rendre les logiciels et l'écosystème indépendants des standards NVIDIA.

Cette tendance est également importante pour les pays en pleine numérisation. Dans un contexte de pénurie et de prix élevés des puces NVIDIA sur le marché mondial, les solutions alternatives et compétitives de la Chine pourraient ouvrir de nouvelles opportunités pour les projets informatiques régionaux.