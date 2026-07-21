Lenovo présente le Lecoo Pro14, un ordinateur portable puissant et abordable : Oculink et 32 GB de RAM

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Lenovo présente le Lecoo Pro14, un ordinateur portable puissant et abordable : Oculink et 32 GB de RAM

Lenovo a décidé d'établir une nouvelle norme sur le marché technologique en matière de rapport qualité-prix. Le nouveau modèle Lecoo Pro14 de la société attire l'attention en offrant des performances élevées et des capacités d'extension dans un châssis compact. Cet appareil est conçu non seulement pour les tâches quotidiennes, mais aussi pour les travaux professionnels et le jeu. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Selon ixbt.com, la principale particularité du nouveau portable est son équipement en ports Oculink et USB4, permettant de connecter des cartes graphiques externes. Habituellement, ces interfaces ne se trouvaient que sur des portables haut de gamme coûteux, mais Lenovo a intégré cette fonctionnalité dans un appareil abordable d'environ 680 dollars.

Spécifications techniques et performances

Le Lecoo Pro14 est également généreux en termes de matériel. L'appareil est propulsé par un processeur Ryzen 7 H 255 (en réalité un Ryzen 7 8745H renommé). Pour assurer une exécution rapide des programmes modernes et du multitâche, le portable est équipé de 32 GB de RAM et d'un SSD de 1 TB. À une époque où les prix de la mémoire augmentent, une telle capacité de RAM est rare dans ce segment de prix.

Aucun compromis n'a été fait sur l'écran. Le portable est doté d'un écran de 14 pouces avec une résolution de 1800p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité de 400 cd/m² garantit une image nette dans diverses conditions d'éclairage, offrant un confort supplémentaire aux graphistes et créateurs de contenu.

Portabilité et efficacité énergétique

L'appareil ne pèse que 1,5 kg pour une épaisseur de 17,9 mm. Malgré cela, les ingénieurs ont réussi à y intégrer une batterie conséquente de 80 Wh, assurant une longue autonomie. L'appareil prend également en charge la technologie de charge rapide.

La connectivité est riche : le portable dispose de trois ports USB 3.2, HDMI, USB4, USB-C 3 et même un port réseau RJ45. Un lecteur d'empreintes digitales est inclus pour la sécurité. Bien que ce portable soit actuellement destiné au marché intérieur, ses caractéristiques devraient considérablement intensifier la concurrence sur le marché mondial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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