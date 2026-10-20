Les parents peuvent désormais suivre les notes scolaires de leurs enfants en ligne

Désormais, les parents peuvent consulter à distance les notes, les indicateurs de performance et les informations sur l'établissement scolaire de leurs enfants via le portail my.gov.uz ou l'application mobile MyGov.

Grâce à ce service, il est possible de vérifier les notes actuelles et la moyenne de l'enfant pour chaque matière. Il est également possible de consulter les statistiques des notes de la classe ainsi que le niveau de réussite des élèves.

Le portail permet également d'obtenir des informations sur le nom et l'adresse de l'école, ainsi que sur le nombre total d'enseignants et d'élèves dans l'établissement.

Pour utiliser ce service, connectez-vous au portail my.gov.uz ou ouvrez l'application MyGov. Ensuite, accédez à la section « Mening oilam » (Ma famille) dans votre espace personnel et cliquez sur le bouton « Maktab ma’lumotlari » (Informations scolaires) situé à côté des informations de l'enfant.