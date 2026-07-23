Une fusée SpaceX va s'écraser sur la Lune : les Terriens pourront observer cette collision unique

L'étage supérieur d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, fondée par Elon Musk, entrera en collision avec la surface lunaire le 5 août de cette année. Cet événement deviendra un moment important non seulement pour les astronomes, mais aussi pour les passionnés d'espace, car il sera possible d'observer les processus résultant de l'impact à l'aide de puissants télescopes depuis la Terre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon la publication ixbt.com, la collision devrait se produire vers 11h35, heure de Tachkent. Le débris de la fusée devrait tomber près du cratère Einstein, sur la face visible de la Lune. Cela offrira aux observateurs d'Amérique du Nord et du Sud des conditions favorables pour enregistrer ce moment unique.

Cet objet, identifié sous le code 2025-010D, est une partie de la fusée Falcon 9 lancée dans l'espace le 15 janvier 2025. À l'époque, la fusée transportait les atterrisseurs Blue Ghost et Hakuto-R vers la Lune. Ayant rempli sa mission, l'étage supérieur est resté dans l'espace, s'est rapproché de l'orbite lunaire au fil du temps et il est désormais confirmé qu'il s'écrasera sur sa surface.

Détails de la collision et importance scientifique

Cette structure métallique, de la taille d'un immeuble de cinq étages, percutera la surface lunaire à une vitesse d'environ 2,43 km/s. Selon les calculs des scientifiques, l'impact se produira sous un angle de 34 degrés. La collision devrait créer un nouveau cratère d'environ 17 mètres de diamètre sur la surface lunaire.

Cet événement n'est pas qu'un simple accident, mais une source de données précieuses pour la science. L'immense nuage de poussière soulevé lors de l'impact aidera les experts à étudier l'interaction des objets artificiels avec le sol lunaire (régolithe). Cela sera utile pour développer des mesures de sécurité pour les futures missions lunaires et la construction de bases.

Parallèlement, cet incident a remis à l'ordre du jour la question des débris spatiaux au sein de la communauté internationale. En raison de l'activité croissante d'entreprises privées comme SpaceX, le nombre d'objets incontrôlés en orbite terrestre et dans l'espace environnant augmente. Les experts craignent que la multiplication de telles collisions ne présente un risque pour les futurs vaisseaux spatiaux habités.