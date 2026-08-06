De nouvelles possibilités financières pour les parents dans Google Wallet

·49·Technologie
De nouvelles possibilités financières pour les parents dans Google Wallet

Google a présenté une nouvelle fonctionnalité permettant de configurer un solde sécurisé pour les enfants de moins de 18 ans. Selon ixbt.com, cette mise à jour contribue à développer de bonnes habitudes financières chez les jeunes et offre aux parents un outil pratique pour contrôler les dépenses de leurs enfants. Cette information, Techcrunch.com la rapporte également.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux parents de garder un contrôle total sur les dépenses de leurs enfants. Les adultes peuvent notamment fixer des limites pour les dépenses quotidiennes, suivre l’historique des transactions et choisir de recevoir une notification à chaque achat effectué.

Sécurité et restrictions temporaires

Si l’appareil de l’enfant est perdu ou si sa sécurité est menacée, les parents peuvent immédiatement bloquer ou débloquer le compte. Ils peuvent également activer la fonction spéciale « spending timeout » (pause des dépenses) afin de suspendre temporairement les dépenses à tout moment.

Cette fonctionnalité place Google Wallet au même niveau que d’autres outils financiers concurrents, notamment le système Apple Cash Family. Rappelons que le service d’Apple permet également aux parents d’envoyer de l’argent à leurs enfants, de suivre leurs dépenses et de gérer leur contrôle financier.

Parallèlement, le géant de la technologie intensifie la concurrence avec des start-up telles que FamZoo et Greenlight. Ces start-up se spécialisent dans l’apprentissage de la culture financière aux enfants au moyen de cartes de débit prépayées.

Paiements numériques sans compte bancaire

Les enfants peuvent effectuer des paiements sans contact dans tout point de vente acceptant Google Pay, à l’aide de smartphones équipés du système d’exploitation Android ou de montres connectées Wear OS. L’entreprise considère cette nouvelle fonctionnalité comme un moyen permettant aux jeunes de gérer eux-mêmes leurs fonds sans ouvrir de compte bancaire distinct.

Pour le moment, cette mise à jour est déployée progressivement uniquement aux États-Unis. Google n’a pas encore indiqué quand ni dans quels délais cette possibilité sera lancée dans d’autres régions.

Cette nouveauté constitue la suite logique d’une règle annoncée l’année dernière. Selon les informations rendues publiques, avec l’accord de leurs parents, les enfants pouvaient non seulement effectuer des paiements numériques, mais aussi utiliser via Google Wallet des titres pris en charge, tels que des billets, des cartes de bibliothèque et des cartes-cadeaux.

Google WalletTechnologiePaiements MobilesÉducation FinancièreAndroid
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La dernière mise à jour majeure annoncée pour les smartphones Galaxy S23La dernière mise à jour majeure annoncée pour les smartphones Galaxy S23Aujourd'hui, 08:59OpenAI suspend ses travaux sur le modèle Astra pour des raisons de sécuritéOpenAI suspend ses travaux sur le modèle Astra pour des raisons de sécuritéAujourd'hui, 03:50Une immense éolienne offshore de 16 MW entre en service en ChineUne immense éolienne offshore de 16 MW entre en service en ChineAujourd'hui, 03:26Rippling présente un outil de contrôle des dépenses liées à l’intelligence artificielleRippling présente un outil de contrôle des dépenses liées à l’intelligence artificielleAujourd'hui, 02:50De graves vulnérabilités de la cybersécurité polonaise révéléesDe graves vulnérabilités de la cybersécurité polonaise révéléesAujourd'hui, 02:29Sony remet en vente ses légendaires écouteurs WH-1000XM4Sony remet en vente ses légendaires écouteurs WH-1000XM4Aujourd'hui, 02:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées