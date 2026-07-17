Smartphones spécialisés pour la sécurité des enfants : les géants de la technologie aident les parents

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Smartphones spécialisés pour la sécurité des enfants : les géants de la technologie aident les parents

Aujourd'hui, les parents sont de plus en plus préoccupés par l'accès illimité de leurs enfants au monde des smartphones et d'Internet. Face aux effets négatifs des réseaux sociaux, au cyberharcèlement et aux contenus inappropriés, plusieurs entreprises technologiques se concentrent sur le développement d'appareils sécurisés conçus spécifiquement pour les enfants. Bien que ces smartphones ressemblent à des appareils modernes, leur logiciel est spécialement modifié pour protéger les enfants contre les distractions excessives et les facteurs dangereux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ces types d'appareils disposent généralement d'un écran tactile, d'un appareil photo et de capacités de communication, mais ils ne possèdent pas de navigateurs Web ouverts, d'applications de réseaux sociaux ou de magasins d'applications non contrôlés. Via une application mobile dédiée, les parents peuvent approuver la liste de contacts de leur enfant, suivre sa localisation en temps réel et limiter le temps d'écran. Cette approche permet non seulement d'apprendre aux enfants à utiliser la technologie, mais aussi de les protéger des aspects sombres d'Internet.

Bark Phone et surveillance de la sécurité

L'une des solutions les plus populaires sur le marché actuel est le Bark Phone. Cet appareil est basé sur le matériel Samsung Galaxy et est équipé du logiciel de surveillance spécial de la société Bark. La particularité de l'appareil est qu'il ne se contente pas de limiter les appels, mais analyse en permanence les SMS, les e-mails et les photos pour détecter le cyberharcèlement, les tendances suicidaires ou les contenus inappropriés. Si une situation suspecte est détectée, le système envoie immédiatement une alerte aux parents.

Un autre avantage du modèle Bark Phone est que, à mesure que l'enfant grandit, les parents peuvent débloquer progressivement le navigateur Web et d'autres fonctionnalités. Actuellement, le prix standard de cet appareil est d'environ 240 dollars, avec des frais de service mensuels supplémentaires requis. De tels appareils représentent une forme avancée au niveau matériel des systèmes de « contrôle parental » qui deviennent également populaires sur le marché.

Minimalisme et appareils domestiques

Certaines entreprises abandonnent les smartphones complexes pour proposer des appareils plus simples, capables uniquement de passer des appels et d'envoyer des SMS. Cela protège complètement l'enfant de la dépendance à Internet. De plus, des téléphones fixes destinés uniquement aux enfants, comme Tin Can et le récent Pinwheel Home, font leur apparition sur le marché. Ces appareils permettent à l'enfant de ne communiquer qu'avec ses proches.

Selon les données de Bark, l'expansion du marché des appareils pour enfants témoigne d'un changement dans l'attitude des parents envers l'hygiène numérique. Désormais, les parents préfèrent choisir des outils qui assurent la santé mentale et la sécurité de leurs enfants plutôt que de leur offrir simplement des gadgets coûteux. À l'avenir, il est prévu que ces smartphones spécialisés deviennent courants non seulement en Occident, mais aussi dans la région d'Asie centrale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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