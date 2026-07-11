OpenAI franchit une nouvelle étape : ChatGPT devient un assistant sûr pour toute la famille

OpenAI, l'entreprise qui a révolutionné le monde de l'AI, prévoit d'adapter son bot ChatGPT non seulement pour les utilisateurs individuels, mais aussi pour des familles entières. Cette étape témoigne de l'intégration croissante de la technologie dans la vie quotidienne et de l'intention de l'entreprise d'élargir son audience. Désormais, ChatGPT aspire à devenir non seulement un outil de travail, mais un conseiller utile pour tous les membres du foyer. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, OpenAI, basée à San Francisco, a lancé un appel à candidatures pour un poste de product manager spécialisé dans la création de produits destinés aux familles, aux parents et aux personnes âgées. Ce spécialiste sera chargé de façonner une expérience numérique basée sur la confiance entre parents et enfants, ainsi que de créer un environnement sûr pour les utilisateurs de tous âges.

Les données statistiques montrent que la composition des utilisateurs de ChatGPT évolue considérablement. Selon les analyses de Sensor Tower, la part des utilisateurs de plus de 35 ans à l'échelle mondiale est passée de 26 % l'an dernier à 31 %. À l'inverse, la part des jeunes âgés de 18 à 24 ans est passée de 34 % à 29 %. Aux États-Unis, un parent sur quatre utilisant un smartphone a eu recours aux services de ChatGPT au cours du trimestre.

Sécurité et confiance

Selon les experts, cette stratégie d'OpenAI rappelle le chemin parcouru par des géants technologiques comme Google, Apple et Meta. Cependant, dans le cas de l'AI, la responsabilité est beaucoup plus élevée, car il ne s'agit pas seulement d'un fournisseur de contenu, mais d'un assistant interactif. Par conséquent, des mesures de sécurité spécifiques sont requises pour les produits destinés aux enfants et aux adolescents.

Stephen Balkam, directeur du Family Online Safety Institute, souligne que ce nouveau poste fait partie d'un processus de « reconception de la sécurité » (safety by redesign). La technologie, initialement conçue pour les adultes, est en cours de révision pour tenir compte de la psychologie et des besoins des enfants. Cela permet de minimiser les risques pouvant survenir lors des interactions avec l'AI.

Des études récentes ont montré que les parents sous-estiment le niveau d'utilisation de l'AI par leurs enfants. Par exemple, alors que 27 % des parents américains pensent que leur enfant utilise l'AI générative, les sondages menés auprès des enfants eux-mêmes indiquent un chiffre de 38 %. Cet écart prouve la nécessité d'introduire des fonctions de contrôle parental.

Changements futurs

Les nouvelles fonctionnalités familiales développées par OpenAI devraient inclure :

Contrôle de contenu et filtres renforcés ;

Style de communication adapté à l'âge ;

Tableau de bord pour les parents ;

Rappels à l'utilisateur qu'il communique avec une AI et non avec un humain.

L'utilisation d'outils comme ChatGPT pour l'éducation et les tâches quotidiennes devient également populaire en Ouzbékistan. L'accent mis par l'entreprise sur l'aspect familial pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les parents ouzbeks afin d'améliorer la littératie numérique de leurs enfants en toute sécurité. À l'avenir, il semble inévitable que l'AI devienne une partie intégrante de chaque foyer.