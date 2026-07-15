Spotify étend ses fonctions de contrôle parental aux utilisateurs gratuits

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Spotify étend ses fonctions de contrôle parental aux utilisateurs gratuits

Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde, a annoncé l'extension de sa fonctionnalité permettant aux parents de gérer les comptes de leurs enfants. Désormais, cette option est accessible non seulement aux abonnés payants, mais aussi aux utilisateurs de la version gratuite du service. Cette mesure intervient alors que la sécurité numérique et le filtrage de contenu pour les enfants deviennent des enjeux mondiaux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique le rapport.

Selon ixbt.com, ce projet avait été initialement lancé début 2024 en phase de test uniquement pour les abonnés Premium. Désormais, les utilisateurs gratuits aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas peuvent créer un "Compte géré" (Managed Account) pour leurs enfants. Spotify prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres régions, y compris le marché d'Asie centrale, dans un avenir proche.

Fonctionnalités de contrôle étendues pour les parents

Le principal avantage du nouveau système est que les choix musicaux des enfants n'influencent pas les algorithmes personnels des parents. En d'autres termes, les chansons de dessins animés préférées de votre enfant n'apparaîtront pas dans votre bilan annuel Spotify Wrapped ou dans vos recommandations personnelles. Parallèlement, les enfants peuvent créer leurs propres playlists, enregistrer leurs titres favoris et recevoir des recommandations adaptées à leur âge.

En matière de sécurité, Spotify a mis en place une série de restrictions. Par défaut, les limitations suivantes s'appliquent au compte enfant :

  • Toutes les chansons contenant des termes "Explicit" (offensants ou destinés aux adultes) sont automatiquement bloquées ;
  • La possibilité de visionner des contenus vidéo est désactivée ;
  • Les fonctions interactives telles que la messagerie sont limitées.
Les parents peuvent contrôler entièrement le compte de leurs enfants et interdire l'écoute de certains artistes ou chansons. Il s'agit d'une solution plus pratique que l'application Spotify Kids, car elle fonctionne au sein de l'application principale et offre une plus grande flexibilité à l'utilisateur.

Procédure de configuration et tendances technologiques

Pour configurer un compte géré, les titulaires d'un forfait familial doivent accéder aux paramètres de l'application, cliquer sur "Add a Member" (Ajouter un membre) et sélectionner l'option permettant d'ajouter un auditeur de moins de 13 ans. Ensuite, le nom de l'enfant et ses préférences de contenu sont définis. Les parents ont le droit de modifier ces paramètres à tout moment.

Ces changements apportés par Spotify témoignent de la pression des régulateurs étatiques poussant les grandes entreprises technologiques à renforcer la sécurité des enfants. Des géants comme Apple, Google et Microsoft améliorent également régulièrement leurs fonctions de contrôle parental au sein de leurs écosystèmes. En ouvrant cette possibilité aux utilisateurs gratuits, Spotify vise à rendre sa plateforme plus familiale et sécurisée.

SpotifyTechnologieContrôle ParentalMusiqueApplication
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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