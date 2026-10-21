Un ingénieur chinois crée un skateboard volant grâce à l'AI

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Un ingénieur chinois crée un skateboard volant grâce à l'AI

L'inventeur indépendant chinois Song Xinyu, inspiré par l'appareil volant du Bouffon Vert dans le film Spider-Man, a créé un skateboard capable de soulever une personne dans les airs. Il a également utilisé l'AI pour développer l'appareil. Plusieurs médias étrangers ont rapporté cette information.

Initialement, l'inventeur a testé un appareil équipé de cinq moteurs à réaction. Cependant, lorsque les moteurs ont été activés simultanément, l'appareil a pris feu. Après avoir analysé les causes de la défaillance à l'aide de l'AI, il a été décidé d'abandonner les moteurs à réaction au profit de moteurs électriques.

La nouvelle version est équipée de 10 unités de propulsion électrique. Chacune possède une force de poussée supérieure à 30 kg, et la force de levage totale dépasse le poids de quatre adultes.

L'un des plus grands défis dans le contrôle de l'appareil était de maintenir l'équilibre. Pour cela, l'inventeur a créé un système d'assistance basé sur l'AI utilisant deux smartphones. Pendant le vol, le système donne des instructions vocales via des écouteurs, indiquant comment ajuster la position du corps et le centre de gravité.

Selon les rapports, l'inventeur a consacré près de deux mois à la création de l'appareil et plus de dix jours à apprendre à le piloter. Néanmoins, en raison des hélices exposées et du risque de perte d'équilibre, voler avec cet appareil nécessite une grande prudence.

Song XinyuBouffon VertSkateboardIntelligence ArtificielleDrone
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