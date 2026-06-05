OpenAI, Anthropic et Google exhortent le Congrès américain à renforcer la surveillance de l'ADN synthétique

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OpenAI, Anthropic et Google exhortent le Congrès américain à renforcer la surveillance de l'ADN synthétique

Les dirigeants des plus grandes entreprises du secteur de l'intelligence artificielle ont adressé un appel conjoint au Congrès américain, demandant un renforcement de la réglementation du marché de l'ADN et de l'ARN synthétiques. Une lettre ouverte signée par le PDG d'OpenAI Sam Altman, le représentant d'Anthropic Dario Amodei, le PDG de Google DeepMind Demis Hassabis et le responsable de l'IA chez Microsoft Mustafa Suleyman souligne que le développement de l'IA pourrait faciliter la création d'agents biologiques dangereux. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Les auteurs proposent un dépistage obligatoire de chaque commande de séquences d'ADN et d'ARN synthétiques aux États-Unis. Selon eux, les fournisseurs doivent comparer les commandes à une base de données d'agents pathogènes dangereux connus, vérifier l'identité des clients et évaluer les risques potentiels avant le début de la synthèse. Le fait que les modèles d'IA actuels soient de plus en plus performants dans les tâches biologiques rend ces mesures urgentes.

Depuis le début de l'année 2024, OpenAI soumet ses modèles à des tests spécialisés concernant les menaces biologiques. Les résultats ont montré que les mesures volontaires dans ce domaine ne sont plus suffisantes. Anthropic a également mis en garde à plusieurs reprises contre le fait que l'IA permet à des personnes sans expertise spécialisée d'effectuer des tâches biologiques complexes auparavant réservées aux professionnels (risque d'amélioration biologique).

Le fait que cette initiative unisse des entreprises en concurrence dans la course à l'IA indique la gravité du risque. Si le Congrès soutient ces propositions, les fabricants d'ADN synthétique seront contraints de mettre en œuvre des mécanismes de contrôle supplémentaires. Cela augmentera à son tour la demande de systèmes d'analyse automatisés dans le domaine de la biosécurité.

Essentiellement, les géants de la technologie proposent de déplacer l'attention réglementaire des modèles eux-mêmes vers l'infrastructure où ils peuvent être appliqués. Ils estiment que le contrôle de la synthèse du matériel génétique est le moyen le plus efficace de prévenir les abus alors que les capacités de l'intelligence artificielle s'étendent.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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