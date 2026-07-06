Toyota lance la production de taxis volants : le géant japonais conquiert le ciel

Toyota, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, franchit une nouvelle étape dans le secteur du transport. Le géant industriel japonais a annoncé qu'il se préparait à la production en série de taxis volants électriques (eVTOL) à décollage et atterrissage verticaux, en élargissant son partenariat avec la start-up américaine Joby Aviation. Cette collaboration ne se limite pas à un simple investissement, mais vise à démocratiser le transport du futur via des méthodes de production à la chaîne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans ce projet, Toyota s'appuie sur ses dix années d'expérience pour optimiser le processus d'assemblage des appareils volants, renforcer le contrôle qualité et, surtout, réduire les coûts de production. Selon ixbt.com, l'entreprise souhaite transformer les taxis volants en produits de masse, à l'instar des voitures classiques, en appliquant son célèbre système de « production allégée » au secteur aéronautique.

Transport aérien urbain : une nouvelle étape

L'appareil développé par Joby Aviation fonctionne entièrement à l'électricité et est conçu pour désengorger le trafic urbain. L'entreprise prévoit non seulement de lancer son propre service de taxi aérien, mais aussi de fournir cette technologie à d'autres opérateurs dans le monde. Le partenariat avec Toyota est crucial pour la réalisation de ces plans.

Il est à noter que les relations entre Toyota et Joby durent depuis près de dix ans. Durant cette période, les ingénieurs japonais ont apporté leur expertise dans la mise en place des lignes de production. Désormais, la collaboration passe à l'étape de la production commerciale, ce qui laisse présager que nous pourrions voir des taxis volants dans le ciel dans les années à venir.

Akio Toyoda : La mobilité ne se limite pas aux routes

Le président du conseil d'administration de Toyota, Akio Toyoda, a souligné à plusieurs reprises que l'avenir de la mobilité doit permettre aux gens de se déplacer rapidement et en toute sécurité, non seulement sur terre, mais aussi dans les airs. Selon lui, Toyota ne doit pas être seulement un constructeur automobile, mais une entreprise mondiale fournissant tous types de solutions de mobilité.

Bien que les dates précises de la production en série n'aient pas encore été dévoilées, les deux parties ont confirmé leur volonté d'approfondir leur coopération. Si le projet aboutit, Toyota deviendra non seulement un investisseur, mais aussi le plus grand partenaire industriel sur le marché des taxis volants. Cela pourrait également ouvrir la voie à l'arrivée future de transports aériens écologiques et rapides dans des marchés émergents.

La popularisation de cette technologie devrait transformer radicalement les infrastructures urbaines. Les moteurs électriques réduisent le niveau sonore, et le décollage vertical limite le besoin de construire des aérodromes spécifiques. Le partenariat entre Toyota et Joby Aviation vise précisément à accélérer cette révolution technologique.