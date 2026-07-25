Қолымен жүріп мектепке баратын 10 жастағы Ральф желі қолданушыларын тәнті етті
Давао-Ориенталь провинциясында тұратын Ральф небәрі 10 жаста. Ол жүру мүмкіндігін шектейтін туа біткен жағдаймен дүниеге келген және кішкентай кезінен қолына сүйеніп қозғалуға бейімделген.
Мектепке күн сайын жету — ол үшін ерекше сынақ. Жол бойында Ральф тек қолының күшін пайдаланады. Кейбір адамдардың мазағы мен түрлі қиындықтар оның білім алуға деген қызығушылығын баса алмады. Ол мүмкіндігінше бір күнді де қалдырмауға тырысады.
Ральф болашақта адвокат болуды армандайды. Сондықтан ол әр сабақты мақсатына жеткізетін маңызды қадам деп санайды. Баланың анасы да күн сайын оның жанында болып, мектепке баруына және күнделікті істеріне көмектеседі.
Ральфтың оқиғасы жұртшылыққа белгілі болғаннан кейін жергілікті үкімет оған шәкіртақы тағайындады. Бұл көмек оның оқуын жалғастырып, адвокат болу арманына жақындай түсуіне мүмкіндік береді.
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