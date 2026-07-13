Коул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтди
Лондоннинг Челси клуби таркибида дебют мавсумидаёқ порлаб чиққан Коул Палмер ўзининг ўйин услуби билан мухлислар ва экспертлар орасида клуб афсоналари Гианфранко Зола ҳамда Эден Ҳазард каби юлдузларга қиёслана бошлаган эди. Бироқ сўнгги вақтларда ёш плеймейкернинг натижалари пасайиши кузатилмоқда, бу эса унинг келажаги борасидаги саволларни кўпайтирди. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ ҳужумчи Тонй Каскарино футболчининг аввалги даражасига қайтиши учун нималар етишмаётганини тушунтириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2025-26 йилги мавсум Палмер учун кутилганидек омадли кечмади. Жиддий жароҳатлар, хусусан, чов соҳасидаги муаммолар ва бармоғининг синиши сабабли у жами 26 та учрашувни ўтказиб юборишга мажбур бўлди. Натижада, унинг самарадорлиги кескин тушиб кетди: мавсум давомида у барча мусобақаларда атиги 11 та гол ва 3 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткичлар унинг Манчестер Сити жамоасидан 40 миллион фунт эвазига кўчиб ўтган илк йилидаги 25 та голли натижасидан анча йироқдир.
Жароҳатлар ва Томас Тухельнинг қарориПалмернинг Челси сафидаги иккинчи йили жамоавий ютуқлар нуқтаи назаридан ёмон кечмади — клуб Конференциялар лигаси ва клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди. Бироқ, шахсий статистиканинг 18 та голга тушиши ва ўйин сифатидаги пасайиш Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухельнинг эътиборидан четда қолмади. Германиялик мутахассис 24 ёшли футболчини 2026-йилги жаҳон чемпионати қайдномасига киритмасликка қарор қилди, бу эса футбол жамоатчилиги учун кутилмаган ҳол бўлди.
Тонй Каскаринонинг фикрича, Палмернинг пасайишига нафақат жисмоний ҳолат, балки жамоавий муҳит ҳам таъсир кўрсатган. Унинг таъкидлашича, ёш юлдузнинг ёрқин дебюти кўп жиҳатдан янги клубдаги адреналин билан боғлиқ эди. Эндиликда эса у барқарорликни сақлаб қолишда қийинчиликка дуч келмоқда. Экспертнинг сўзларига кўра, Челси таркибида тажрибали футболчиларнинг етишмаслиги Палмер каби ёш истеъдодларнинг ўсишига тўсқинлик қилмоқда.
Хаби Алонсо ва янги умидларҲозирда Стамфорд Бридге стадионида янги давр бошланмоқда. Испаниялик мутахассис Хаби Алонсо жамоа бошқарувини қўлга олган бўлиб, айнан у Палмернинг ички салоҳиятини қайта уйғотиши мумкин бўлган мураббий сифатида кўрилмоқда. Алонсонинг тактик схемалари ва ёшлар билан ишлаш маҳорати Палмерни яна жамоанинг етакчисига айлантириши кутилмоқда.
Трансфер бозорида эса футболчи атрофидаги миш-мишлар тинмаяпти. Унинг Манчестер Юнайтед клубига ўтиши ҳақидаги гап-сўзларга қарамай, футболчининг Челси билан 2033-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси бор. Каскарино хулосасига кўра, агар Палмер Зола ёки Ҳазард даражасига чиқишни истаса, у нафақат индивидуал маҳоратини, балки қийин вазиятларда жамоани етаклай олиш қобилиятини ҳам кўрсатиши шарт.
…