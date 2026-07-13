Коул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтди

·21·Спорт
Коул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтди

Лондоннинг Челси клуби таркибида дебют мавсумидаёқ порлаб чиққан Коул Палмер ўзининг ўйин услуби билан мухлислар ва экспертлар орасида клуб афсоналари Гианфранко Зола ҳамда Эден Ҳазард каби юлдузларга қиёслана бошлаган эди. Бироқ сўнгги вақтларда ёш плеймейкернинг натижалари пасайиши кузатилмоқда, бу эса унинг келажаги борасидаги саволларни кўпайтирди. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ ҳужумчи Тонй Каскарино футболчининг аввалги даражасига қайтиши учун нималар етишмаётганини тушунтириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2025-26 йилги мавсум Палмер учун кутилганидек омадли кечмади. Жиддий жароҳатлар, хусусан, чов соҳасидаги муаммолар ва бармоғининг синиши сабабли у жами 26 та учрашувни ўтказиб юборишга мажбур бўлди. Натижада, унинг самарадорлиги кескин тушиб кетди: мавсум давомида у барча мусобақаларда атиги 11 та гол ва 3 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткичлар унинг Манчестер Сити жамоасидан 40 миллион фунт эвазига кўчиб ўтган илк йилидаги 25 та голли натижасидан анча йироқдир.

Жароҳатлар ва Томас Тухельнинг қарори

Палмернинг Челси сафидаги иккинчи йили жамоавий ютуқлар нуқтаи назаридан ёмон кечмади — клуб Конференциялар лигаси ва клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди. Бироқ, шахсий статистиканинг 18 та голга тушиши ва ўйин сифатидаги пасайиш Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухельнинг эътиборидан четда қолмади. Германиялик мутахассис 24 ёшли футболчини 2026-йилги жаҳон чемпионати қайдномасига киритмасликка қарор қилди, бу эса футбол жамоатчилиги учун кутилмаган ҳол бўлди.

Тонй Каскаринонинг фикрича, Палмернинг пасайишига нафақат жисмоний ҳолат, балки жамоавий муҳит ҳам таъсир кўрсатган. Унинг таъкидлашича, ёш юлдузнинг ёрқин дебюти кўп жиҳатдан янги клубдаги адреналин билан боғлиқ эди. Эндиликда эса у барқарорликни сақлаб қолишда қийинчиликка дуч келмоқда. Экспертнинг сўзларига кўра, Челси таркибида тажрибали футболчиларнинг етишмаслиги Палмер каби ёш истеъдодларнинг ўсишига тўсқинлик қилмоқда.

Хаби Алонсо ва янги умидлар

Ҳозирда Стамфорд Бридге стадионида янги давр бошланмоқда. Испаниялик мутахассис Хаби Алонсо жамоа бошқарувини қўлга олган бўлиб, айнан у Палмернинг ички салоҳиятини қайта уйғотиши мумкин бўлган мураббий сифатида кўрилмоқда. Алонсонинг тактик схемалари ва ёшлар билан ишлаш маҳорати Палмерни яна жамоанинг етакчисига айлантириши кутилмоқда.

Трансфер бозорида эса футболчи атрофидаги миш-мишлар тинмаяпти. Унинг Манчестер Юнайтед клубига ўтиши ҳақидаги гап-сўзларга қарамай, футболчининг Челси билан 2033-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси бор. Каскарино хулосасига кўра, агар Палмер Зола ёки Ҳазард даражасига чиқишни истаса, у нафақат индивидуал маҳоратини, балки қийин вазиятларда жамоани етаклай олиш қобилиятини ҳам кўрсатиши шарт.

ЧелсеаКоул ПалмерХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаРубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаБугун, 12:31Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Бугун, 12:10Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Бугун, 11:35Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиУимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиБугун, 11:16Муҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилдиМуҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилдиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди