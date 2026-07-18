Дурдона Қурбонова орзусидаги автомобилни харид қилди (видео)

·63·Маданият
Дурдона Қурбонова орзусидаги автомобилни харид қилди (видео)

Актриса Дурдона Қурбонова ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлислари билан қувончли хабарини бўлишди. Санъаткор янги автомобил харид қилганини маълум қилиб, янги машинаси билан тушган видеоларни ҳам эълон қилди.

Актрисанинг яқин дугонаси Зарина Йўлдошева ҳам Дурдона Қурбоновани ушбу харид билан самимий табриклаб, қувончли лаҳзаларни ўз кузатувчилари билан бўлишди.

Видеоларда актрисанинг янги машинадан мамнунлиги ва қувончи юз-кўзидан яққол сезилиб туради.

Мазкур хабар мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари изоҳларда актрисани янги автомобили билан табриклаб, унга омад, хавфсиз йўллар ва янги харид муборак бўлишини тилаб кўплаб самимий фикрлар қолдиришмоқда.

Дурдона ҚурбоноваЗарина Йўлдошева
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео) Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео)Бугун, 16:26“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)Бугун, 16:10Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)Бугун, 14:49Кутилмаган ҳолат: “Уммон” гуруҳи Бухорода берилиши керак бўлган концертига келмади (видео)Кутилмаган ҳолат: “Уммон” гуруҳи Бухорода берилиши керак бўлган концертига келмади (видео)Бугун, 13:56Қувончли хабар: марҳум Ҳожибой Тожибоевнинг қизи Мадина Тожибоева она бўлди! (видео)Қувончли хабар: марҳум Ҳожибой Тожибоевнинг қизи Мадина Тожибоева она бўлди! (видео)Бугун, 12:33Мультфильм қаҳрамонлари, торт ва совғалар: Ясминанинг туғилган куни қандай ўтди? (видео)Мультфильм қаҳрамонлари, торт ва совғалар: Ясминанинг туғилган куни қандай ўтди? (видео)Бугун, 05:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)