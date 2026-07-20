Шаҳло Салаева иккинчи тўйи қаерда ва қачон бўлишини ошкор қилди (видео)

·78·Маданият
Шаҳло Салаева иккинчи тўйи қаерда ва қачон бўлишини ошкор қилди (видео)

Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик санъаткор Вейсел Дулгернинг кеча бўлиб ўтган тўй оқшомидан лавҳалар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Тўй маросимида яқин қариндошлар ва дўстлар иштирок этган. Оқшом давомида замонавий тўйларнинг ажралмас қисмига айланган торт кесиш маросими ҳам ўтказилди. Тарқалган видеоларда Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер улкан 7 қаватли тўй тортини биргаликда кесгани, сўнг эса бир-бирига торт тутиб, ушбу қувончли лаҳзани меҳмонлар билан баҳам кўргани акс этган.

Айнан ушбу маросим ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинган лавҳалардан бирига айланди. Мухлислар жуфтликнинг самимий кайфияти ва тантанали торт маросимини илиқ қарши олмоқда.

Тўй якунида Шаҳло Салаева ушбу маросим уларнинг биринчи тўйи эканини маълум қилди. Хонанданинг айтишича, иккинчи тўй тантанаси 21 июль куни Туркиянинг Трабзон шаҳрида бўлиб ўтади.

Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг тўйидан олинган видеолар эса ҳанузгача ижтимоий тармоқларда фаол тарқалиб, мухлислар томонидан илиқ фикрлар билан қарши олинмоқда.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерТрабзонТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фахрие Эвчен 40 ёшда: актрисанинг янги кадрларига мухлислар изоҳ қолдирмоқдаФахрие Эвчен 40 ёшда: актрисанинг янги кадрларига мухлислар изоҳ қолдирмоқдаБугун, 11:22Миллий рақс ва замонавий услуб уйғунлиги: Ўзбекистон видеоси трендга айландиМиллий рақс ва замонавий услуб уйғунлиги: Ўзбекистон видеоси трендга айландиБугун, 11:02Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Бугун, 09:28Шаҳло Салаева оқ келинлик либосида барчани ҳайратда қолдирди (видео)Шаҳло Салаева оқ келинлик либосида барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 08:32Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)Бугун, 05:13Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 03:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)