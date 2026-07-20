Шаҳло Салаева иккинчи тўйи қаерда ва қачон бўлишини ошкор қилди (видео)
Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик санъаткор Вейсел Дулгернинг кеча бўлиб ўтган тўй оқшомидан лавҳалар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Тўй маросимида яқин қариндошлар ва дўстлар иштирок этган. Оқшом давомида замонавий тўйларнинг ажралмас қисмига айланган торт кесиш маросими ҳам ўтказилди. Тарқалган видеоларда Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер улкан 7 қаватли тўй тортини биргаликда кесгани, сўнг эса бир-бирига торт тутиб, ушбу қувончли лаҳзани меҳмонлар билан баҳам кўргани акс этган.
Айнан ушбу маросим ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинган лавҳалардан бирига айланди. Мухлислар жуфтликнинг самимий кайфияти ва тантанали торт маросимини илиқ қарши олмоқда.
Тўй якунида Шаҳло Салаева ушбу маросим уларнинг биринчи тўйи эканини маълум қилди. Хонанданинг айтишича, иккинчи тўй тантанаси 21 июль куни Туркиянинг Трабзон шаҳрида бўлиб ўтади.
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг тўйидан олинган видеолар эса ҳанузгача ижтимоий тармоқларда фаол тарқалиб, мухлислар томонидан илиқ фикрлар билан қарши олинмоқда.
…