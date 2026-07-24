Ўзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилинди

·44·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилинди

Ўзбекистонда фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони 596,9 мингтага етди. Уларнинг энг катта қисми савдо соҳаси ҳиссасига тўғри келмоқда — мамлакатдаги ҳар тўртта корхонанинг камида биттаси шу йўналишда ишлайди.

Миллий статистика қўмитаси тақдим этган маълумотлар иқтисодиётда савдо ва қишлоқ хўжалиги ҳали ҳам асосий ўринни эгаллаётганини кўрсатди. Ахборот технологиялари ва алоқа соҳасидаги ташкилотлар сони эса нисбатан камлигича қолмоқда.

Савдо соҳаси катта фарқ билан етакчи

2026 йил 1 июль ҳолатига кўра, Ўзбекистонда савдо соҳасида 162 867 та корхона ва ташкилот фаолият юритмоқда.

Бу республикадаги барча корхона ва ташкилотларнинг тахминан 27,3 фоизи дегани. Демак, мамлакатда фаолият кўрсатаётган ҳар тўртта субъектдан биттадан кўпроғи савдо билан боғлиқ.

Савдо соҳасининг етакчилиги чакана ва улгуржи савдо, дўконлар, бозор хизматлари ҳамда электрон тижорат йўналишларида тадбиркорлик кенг тарқалганини кўрсатади.

Қишлоқ хўжалиги иккинчи ўринда

Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида 130 890 та корхона мавжуд. Уларнинг умумий кўрсаткичдаги улуши қарийб 21,9 фоизни ташкил этади.

Савдо ва қишлоқ хўжалиги соҳалари биргаликда мамлакатдаги барча корхона ва ташкилотларнинг 49,2 фоизини қамраб олмоқда.

Учинчи ўринни саноат эгаллаган. Ушбу йўналишда 63 312 та корхона фаолият юритяпти. Бу умумий кўрсаткичнинг тахминан 10,6 фоизига тенг.

Корхоналар қайси соҳаларда кўпроқ?

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, иқтисодий фаолият турлари бўйича кўрсаткичлар қуйидагича:

Соҳа

Корхона ва ташкилотлар сони

Савдо

162 867 та

Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги

130 890 та

Саноат

63 312 та

Яшаш ва овқатланиш хизматлари

33 547 та

Қурилиш

32 691 та

Ташиш ва сақлаш

18 638 та

Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар

15 127 та

Ахборот ва алоқа

13 436 та

Бошқа фаолият турлари

126 348 та

Овқатланиш ва қурилиш кўрсаткичлари яқин

Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида 33 547 та, қурилишда эса 32 691 та корхона ва ташкилот ишламоқда.

Ушбу икки йўналиш ўртасидаги фарқ бор-йўғи 856 тани ташкил этади. Бу меҳмонхона, умумий овқатланиш ва қурилиш хизматлари тадбиркорлар учун кенг тарқалган йўналишлардан бўлиб қолаётганини кўрсатади.

Ташиш ва сақлаш соҳасида 18 638 та, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларда эса 15 127 та субъект фаолият кўрсатмоқда.

Ахборот ва алоқа соҳасида 13,4 мингта субъект бор

Ахборот ва алоқа йўналишидаги корхона ва ташкилотлар сони 13 436 тани ташкил этди. Бу келтирилган асосий соҳалар орасидаги энг паст кўрсаткичдир.

Ушбу йўналишга ахборот технологиялари, дастурий маҳсулотлар, телекоммуникация, интернет хизматлари ва медиа билан боғлиқ фаолият турлари киради.

Қолган иқтисодий фаолият йўналишларида жами 126 348 та корхона ва ташкилот ишламоқда.

Иқтисодиётда анъанавий соҳалар устун

Статистика Ўзбекистонда корхоналар асосан савдо, қишлоқ хўжалиги ва саноатда жамланганини кўрсатмоқда. Ушбу уч соҳа ҳиссаси мамлакатдаги барча фаол корхона ва ташкилотларнинг қарийб 60 фоизига тўғри келади.

Айни пайтда ахборот технологиялари, транспорт, тиббий ва ижтимоий хизматлар каби йўналишларда корхоналар сонини ошириш иқтисодиётни янада диверсификация қилишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Сизнингча, келгуси йилларда Ўзбекистонда қайси соҳадаги корхоналар сони энг тез ўсади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

ЎзбекистонМиллий статистика қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етдиЎзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етди24.07, 23:0827 июль учун валюта курслари эълон қилинди27 июль учун валюта курслари эълон қилинди24.07, 16:17Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этиладиПаррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади24.07, 10:5427 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда27 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда24.07, 10:4824 июль учун валюта курслари эълон қилинди24 июль учун валюта курслари эълон қилинди23.07, 16:04Тадбиркорлар учун жарималар камаяди: бир ҳафтада таклиф тайёрланадиТадбиркорлар учун жарималар камаяди: бир ҳафтада таклиф тайёрланади23.07, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди