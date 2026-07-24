Ўзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилинди
Ўзбекистонда фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони 596,9 мингтага етди. Уларнинг энг катта қисми савдо соҳаси ҳиссасига тўғри келмоқда — мамлакатдаги ҳар тўртта корхонанинг камида биттаси шу йўналишда ишлайди.
Миллий статистика қўмитаси тақдим этган маълумотлар иқтисодиётда савдо ва қишлоқ хўжалиги ҳали ҳам асосий ўринни эгаллаётганини кўрсатди. Ахборот технологиялари ва алоқа соҳасидаги ташкилотлар сони эса нисбатан камлигича қолмоқда.
Савдо соҳаси катта фарқ билан етакчи
2026 йил 1 июль ҳолатига кўра, Ўзбекистонда савдо соҳасида 162 867 та корхона ва ташкилот фаолият юритмоқда.
Бу республикадаги барча корхона ва ташкилотларнинг тахминан 27,3 фоизи дегани. Демак, мамлакатда фаолият кўрсатаётган ҳар тўртта субъектдан биттадан кўпроғи савдо билан боғлиқ.
Савдо соҳасининг етакчилиги чакана ва улгуржи савдо, дўконлар, бозор хизматлари ҳамда электрон тижорат йўналишларида тадбиркорлик кенг тарқалганини кўрсатади.
Қишлоқ хўжалиги иккинчи ўринда
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида 130 890 та корхона мавжуд. Уларнинг умумий кўрсаткичдаги улуши қарийб 21,9 фоизни ташкил этади.
Савдо ва қишлоқ хўжалиги соҳалари биргаликда мамлакатдаги барча корхона ва ташкилотларнинг 49,2 фоизини қамраб олмоқда.
Учинчи ўринни саноат эгаллаган. Ушбу йўналишда 63 312 та корхона фаолият юритяпти. Бу умумий кўрсаткичнинг тахминан 10,6 фоизига тенг.
Корхоналар қайси соҳаларда кўпроқ?
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, иқтисодий фаолият турлари бўйича кўрсаткичлар қуйидагича:
Соҳа
Корхона ва ташкилотлар сони
Савдо
162 867 та
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги
130 890 та
Саноат
63 312 та
Яшаш ва овқатланиш хизматлари
33 547 та
Қурилиш
32 691 та
Ташиш ва сақлаш
18 638 та
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар
15 127 та
Ахборот ва алоқа
13 436 та
Бошқа фаолият турлари
126 348 та
Овқатланиш ва қурилиш кўрсаткичлари яқин
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида 33 547 та, қурилишда эса 32 691 та корхона ва ташкилот ишламоқда.
Ушбу икки йўналиш ўртасидаги фарқ бор-йўғи 856 тани ташкил этади. Бу меҳмонхона, умумий овқатланиш ва қурилиш хизматлари тадбиркорлар учун кенг тарқалган йўналишлардан бўлиб қолаётганини кўрсатади.
Ташиш ва сақлаш соҳасида 18 638 та, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларда эса 15 127 та субъект фаолият кўрсатмоқда.
Ахборот ва алоқа соҳасида 13,4 мингта субъект бор
Ахборот ва алоқа йўналишидаги корхона ва ташкилотлар сони 13 436 тани ташкил этди. Бу келтирилган асосий соҳалар орасидаги энг паст кўрсаткичдир.
Ушбу йўналишга ахборот технологиялари, дастурий маҳсулотлар, телекоммуникация, интернет хизматлари ва медиа билан боғлиқ фаолият турлари киради.
Қолган иқтисодий фаолият йўналишларида жами 126 348 та корхона ва ташкилот ишламоқда.
Иқтисодиётда анъанавий соҳалар устун
Статистика Ўзбекистонда корхоналар асосан савдо, қишлоқ хўжалиги ва саноатда жамланганини кўрсатмоқда. Ушбу уч соҳа ҳиссаси мамлакатдаги барча фаол корхона ва ташкилотларнинг қарийб 60 фоизига тўғри келади.
Айни пайтда ахборот технологиялари, транспорт, тиббий ва ижтимоий хизматлар каби йўналишларда корхоналар сонини ошириш иқтисодиётни янада диверсификация қилишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Сизнингча, келгуси йилларда Ўзбекистонда қайси соҳадаги корхоналар сони энг тез ўсади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…