Туркияда ҳам ЗАГСдан ўтган Шаҳло Салаева куёвнинг оёғини босди (видео)

·34·Маданият
Туркияда ҳам ЗАГСдан ўтган Шаҳло Салаева куёвнинг оёғини босди (видео)

Хонанда Шаҳло Салаева интервюларидан бирида 4 апрель куни Ўзбекистонда қонуний никоҳдан ўтганини маълум қилган эди. Кеча, 21 июль куни, жуфтлик Туркиянинг Трабзон шаҳрида иккинчи тўй маросимини ўтказди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда уларнинг Туркияда ҳам расман никоҳдан ўтгани акс этган. Лавҳаларда Шаҳло ва Вейсел никоҳ қайдномасига имзо қўйиб, бир-бирларига никоҳ узукларини тақаётгани ҳамда ушбу қувончли лаҳзаларни яқинлари билан нишонлаётганини кўриш мумкин.

Qora kostyumdagi soqolli erkak va oq ko'ylakdagi ayol birga turishibdi.

Тўй маросимида яна бир қизиқарли ҳолат кузатувчилар эътиборидан четда қолмади. Видеода Шаҳло Салаеванинг кулимсираган ҳолда Вейсел Дулгернинг оёғини секингина босгани акс этган. Бу лавҳа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, кўплаб фойдаланувчилар уни ўзбек тўйларидаги ҳазиломуз урф-одатлардан бири сифатида баҳолаб, жуфтликка бахт ва узоқ умр тилашмоқда.

Шахло СалаеваТрабзонТуркияЎзбекистонВейсел Дулгер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиАсал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 18:13«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлди«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 18:12Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Бугун, 17:00«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этди«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этдиБугун, 14:38“Годзилла Конгга қарши” филми қаҳрамони Кайли Хоттл 18 ёшида ҳаётдан кўз юмди“Годзилла Конгга қарши” филми қаҳрамони Кайли Хоттл 18 ёшида ҳаётдан кўз юмдиБугун, 09:46Адиз Ражабов ва Айсанем Юсупова “Гулайим ва Қирқ қиз” янги тарихий филми учун синовдан ўтмоқда!Адиз Ражабов ва Айсанем Юсупова “Гулайим ва Қирқ қиз” янги тарихий филми учун синовдан ўтмоқда!Бугун, 05:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)