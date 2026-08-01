Ферғанада сенбілік кезінде «Инсон» орталығының қызметкері қаза тапты
Ферғана облысының Үшкөпір ауданында сенбілік кезінде болған жазатайым оқиға салдарынан «Инсон» әлеуметтік қызметтер орталығының қызметкері Тохиржон Жўраев қаза тапты. Бұл туралы Әлеуметтік қорғау ұлттық агенттігі мәлімдеді.
Оқиға 29 шілде күні аудан аумағында өткізілген сенбілік кезінде болған. Мәлім болғандай, әкімдік махалланың жеті өкілін сенбілікке тартқан.
Сенбілік барысында жалдамалы жұмысшылар шөп шабу үшін арнайы құрал пайдаланған. Жұмыс кезінде құрылғының жүзі сынып, жақын жерде тұрған Үшкөпір ауданы «Инсон» әлеуметтік қызметтер орталығының қызметкері Тохиржон Жўраевтың ішіне қадалған.
Ауыр жарақат алған қызметкер дәрігерлер көрсеткен көмекке қарамастан қайтыс болды.
Әлеуметтік қорғау ұлттық агенттігі марқұмның отбасы мүшелері мен жақындарына көңіл айтып, оның отбасы тұрақты назарда болатынын және қажетті әлеуметтік көмек көрсетілетінін мәлімдеді.
Агенттік бұл оқиғаға байланысты еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталуы, қызметкерлердің қызметтік міндеттеріне кірмейтін жұмыстарға тартылуы және жауапты тұлғалардың жауапкершілігіне қатысты жайттар зерттелетінін хабарлады. Тексеру қорытындысы бойынша тиісті шаралар қабылданатыны айтылды.
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