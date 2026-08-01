Ферғанада сенбілік кезінде «Инсон» орталығының қызметкері қаза тапты

·17.8K·Қоғам
Ферғанада сенбілік кезінде «Инсон» орталығының қызметкері қаза тапты

Ферғана облысының Үшкөпір ауданында сенбілік кезінде болған жазатайым оқиға салдарынан «Инсон» әлеуметтік қызметтер орталығының қызметкері Тохиржон Жўраев қаза тапты. Бұл туралы Әлеуметтік қорғау ұлттық агенттігі мәлімдеді.

Оқиға 29 шілде күні аудан аумағында өткізілген сенбілік кезінде болған. Мәлім болғандай, әкімдік махалланың жеті өкілін сенбілікке тартқан.

Сенбілік барысында жалдамалы жұмысшылар шөп шабу үшін арнайы құрал пайдаланған. Жұмыс кезінде құрылғының жүзі сынып, жақын жерде тұрған Үшкөпір ауданы «Инсон» әлеуметтік қызметтер орталығының қызметкері Тохиржон Жўраевтың ішіне қадалған.

Ауыр жарақат алған қызметкер дәрігерлер көрсеткен көмекке қарамастан қайтыс болды.

Әлеуметтік қорғау ұлттық агенттігі марқұмның отбасы мүшелері мен жақындарына көңіл айтып, оның отбасы тұрақты назарда болатынын және қажетті әлеуметтік көмек көрсетілетінін мәлімдеді.

Агенттік бұл оқиғаға байланысты еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталуы, қызметкерлердің қызметтік міндеттеріне кірмейтін жұмыстарға тартылуы және жауапты тұлғалардың жауапкершілігіне қатысты жайттар зерттелетінін хабарлады. Тексеру қорытындысы бойынша тиісті шаралар қабылданатыны айтылды.

ФерғанаТохирджон ДжураевИнсонУчкуприк
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Өзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білдіӨзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білді09.08, 05:37Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілдіКореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді08.08, 05:31Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырадыАбдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады07.08, 20:15Той күні зиратқа барған келін мен күйеу жігіт көпшілікті толқыттыТой күні зиратқа барған келін мен күйеу жігіт көпшілікті толқытты07.08, 12:5821 жастағы блогердің соңғы сапары қайғылы аяқталды21 жастағы блогердің соңғы сапары қайғылы аяқталды05.08, 17:14Тас жолда ЗИЛ жүк көлігі аударылып, қызанақтар шашылып қалдыТас жолда ЗИЛ жүк көлігі аударылып, қызанақтар шашылып қалды01.08, 20:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Қоғам жаңалықтар

Араб шейхының өзбекстандық әйелге жасаған сыйлығы желіде қызу талқылануда
Араб шейхының өзбекстандық әйелге жасаған сыйлығы желіде қызу талқылануда
Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады
Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады
Үй жануарларына талап етілетін паспорттың үлгісі желіде тарады
Үй жануарларына талап етілетін паспорттың үлгісі желіде тарады
Той күні зиратқа барған келін мен күйеу жігіт көпшілікті толқытты
Той күні зиратқа барған келін мен күйеу жігіт көпшілікті толқытты
Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді
Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді
Өзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білді
Өзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білді
Заңсыз құрылыс қымбатқа түсті
Заңсыз құрылыс қымбатқа түсті
21 жастағы блогердің соңғы сапары қайғылы аяқталды
21 жастағы блогердің соңғы сапары қайғылы аяқталды