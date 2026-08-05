21 жастағы блогердің соңғы сапары қайғылы аяқталды

·23.6K·Қоғам
21 жастағы блогердің соңғы сапары қайғылы аяқталды

Жиззах қаласында Gentra автокөлігінің қатысуымен болған жол-көлік оқиғасы адам өлімімен аяқталды. Қайғылы оқиға салдарынан 21 жастағы блогер Орзигул Уразматова қаза тапты. Бұл туралы Жиззах облысы ІІБ Қоғамдық қауіпсіздік қызметі Жол қозғалысы қауіпсіздігі басқармасының ақпарат қызметі хабарлады.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, оқиға 5 тамыз күні шамамен сағат 03:00-де Жиззах қаласының «О‘ratepalik» махалласы аумағы арқылы өтетін автожолда болған.

Мәліметке сәйкес, Шароф Рашидов ауданында тұратын, 2005 жылы туған Орзигул Уразматова өзі басқарған Gentra автокөлігімен келе жатып, рөлге ие бола алмай қалған. Соның салдарынан көлік жол жиегіндегі ағашқа соғылған.

Соқтығыс салдарынан жүргізуші ауыр дене жарақаттарымен Жиззах облыстық медициналық бірлестігінің жансақтау бөліміне жеткізілген. Дәрігерлердің барлық күш-жігеріне қарамастан, оның өмірін сақтап қалу мүмкін болмаған.

Көлікте жолаушы болған 18 жастағы қыз да жарақат алған. Ол ауруханаға жатқызылды, қазіргі уақытта оған қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр.

Қазіргі уақытта аталған жол-көлік оқиғасына қатысты Жиззах қаласы ІІБ Тергеу бөлімі сотқа дейінгі тексеру жүргізіп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы мен себептерін құқық қорғау органдары зерттеп жатыр.

Орзигул УразматоваЖызақGentraШараф Рашидов
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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