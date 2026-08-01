Тас жолда ЗИЛ жүк көлігі аударылып, қызанақтар шашылып қалды
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Тас жолда ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдап келе жатқан ЗИЛ жүк көлігі аударылып қалды. Оқиғаға жүк тасымалдау талаптарының сақталмауы себеп болғаны айтылды.
Белгілі болғандай, қозғалыс кезінде жүк көлігі тепе-теңдігін жоғалтып, жолда аударылған. Соның салдарынан оның кузовындағы тоннаған қызанақ жол бойына шашылып кеткен.
Алдын ала мәліметке қарағанда, жүктің нормадан артық тиелуі немесе кузовқа дұрыс бөлінбеуі көлік құралының ауырлық орталығының өзгеруіне әкелген. Бұл қозғалыс кезінде көліктің басқарылмай қалуына және аударылуына себеп болған.
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