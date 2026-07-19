Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?

·73·Спорт
Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?

Франция миллий жамоаси ЖЧ–2026ни медалсиз якунлади. Англияга қарши бронза баҳсида биринчи бўлимдан сўнг 0:4 ҳисобида ортда қолган французлар танаффусдан кейин кучли қайтишни амалга оширди, аммо 4:6 ҳисобида мағлубиятдан қутула олмади.

Учрашувдан кейин Килиан Мбаппе дастлабки 45 дақиқадаги ўйинни кескин танқид қилди. Франция сардори мағлубият, жамоанинг муносабати ва Дидье Дешамнинг мероси ҳақида очиқ гапирди.

«Биринчи бўлимда ҳушимизни йўқотдик»

Мбаппенинг таъкидлашича, Франция биринчи бўлимда ўз даражасидан жуда узоқ ўйнаган. Шу сабабли мухлисларнинг футболчилар миллий жамоа либоси шарафини муносиб ҳимоя қилмагани ҳақидаги танқидларини тушуниш мумкин.

«Биз шунчаки инсонмиз. Аммо бундай даражада бундай хатоларга ҳаққимиз йўқ. Биринчи таймда бутунлай ҳушимизни йўқотдик, рақиб эса бизга қаттиқ сабоқ берди», — деди Мбаппе.

Англия танаффусга қадар тўртта жавобсиз гол урди. Букайо Сака учрашувда хет-трик қайд этиб, бронза баҳсининг асосий қаҳрамонига айланди.

Франция танаффусдан кейин бутунлай ўзгарди

Иккинчи бўлимда французлар ҳужумкорликни ошириб, Англия ҳимоясига жиддий босим ўтказди. Мбаппе икки марта дарвозани ишғол қилди ва жамоасини катта қайтишга бошлади.

Франция ҳисобни 4:3 кўринишигача қисқартирган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда яна икки гол ўтказиб юборди. Натижада Англия 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионатининг бронза медалларига эга чиқди.

«Иккинчи бўлимда яна юқори даражадаги футболчиларга айландик. Руҳан ҳақиқий машинадек ўйнадик. Аммо барибир ғалаба қозона олмадик», — деди Франция сардори.

Мбаппе Дешамдан узр сўрагандай гапирди

Мбаппенинг сўзларига кўра, футболчилар бронза медалини, энг аввало, миллий жамоадаги сўнгги учрашувини ўтказган Дидье Дешам учун қўлга киритишни истаган.

У биринчи бўлимдаги омадсиз ўйин мураббийга нисбатан ҳурматсизликдек кўринган бўлиши мумкинлигини тан олди. Бироқ футболчиларда бундай ният бўлмаганини алоҳида таъкидлади.

«Биз натижага, аввало, унинг учун эришмоқчи эдик. Бу ўйин Дидье Дешамнинг меросига ҳеч қандай соя ташламайди».

Дешам 2012 йилдан буён Франция терма жамоасини бошқариб келди. Унинг қўл остида жамоа 2018 йилда жаҳон чемпиони бўлди, ЖЧ–2022 финалига чиқди ва УЕФА Миллатлар лигасида ғалаба қозонди. Англияга қарши учрашув унинг 14 йиллик фаолиятидаги сўнгги ўйин бўлди.

Мбаппе мағлубият фонида тарих яратди

Килиан Мбаппе бронза баҳсидаги дубли орқали ЖЧ–2026даги голлари сонини 10 тага етказди. У финал олдидан «Олтин бутса» пойгасида Лионель Мессидан икки голга олдинда бормоқда.

Шунингдек, француз ҳужумчисининг жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари 22 тага етди. У Мессининг 21 голлик натижасини ортда қолдириб, мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.

Мбаппе шахсий рекорд ўрнатди, аммо унинг сўзларидан бу натижа мағлубият аламини камайтирмагани кўриниб турибди. Франция медалсиз қолди, Дешам эса миллий жамоадаги узоқ даврини оғриқли ўйин билан якунлади.

Сизнингча, Дешамнинг Франциядаги 14 йиллик фаолиятини муваффақиятли деб баҳолаш мумкинми?

Килиан МбаппеДидье ДешамАнглияФранцияБукайо Сака
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКилиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 14:13Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Бугун, 13:38Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?Бугун, 13:17Майкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкдиМайкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкдиБугун, 13:16Лионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнотЛионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнотБугун, 13:11«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчи«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчиБугун, 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди