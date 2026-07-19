Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?
Франция миллий жамоаси ЖЧ–2026ни медалсиз якунлади. Англияга қарши бронза баҳсида биринчи бўлимдан сўнг 0:4 ҳисобида ортда қолган французлар танаффусдан кейин кучли қайтишни амалга оширди, аммо 4:6 ҳисобида мағлубиятдан қутула олмади.
Учрашувдан кейин Килиан Мбаппе дастлабки 45 дақиқадаги ўйинни кескин танқид қилди. Франция сардори мағлубият, жамоанинг муносабати ва Дидье Дешамнинг мероси ҳақида очиқ гапирди.
«Биринчи бўлимда ҳушимизни йўқотдик»
Мбаппенинг таъкидлашича, Франция биринчи бўлимда ўз даражасидан жуда узоқ ўйнаган. Шу сабабли мухлисларнинг футболчилар миллий жамоа либоси шарафини муносиб ҳимоя қилмагани ҳақидаги танқидларини тушуниш мумкин.
«Биз шунчаки инсонмиз. Аммо бундай даражада бундай хатоларга ҳаққимиз йўқ. Биринчи таймда бутунлай ҳушимизни йўқотдик, рақиб эса бизга қаттиқ сабоқ берди», — деди Мбаппе.
Англия танаффусга қадар тўртта жавобсиз гол урди. Букайо Сака учрашувда хет-трик қайд этиб, бронза баҳсининг асосий қаҳрамонига айланди.
Франция танаффусдан кейин бутунлай ўзгарди
Иккинчи бўлимда французлар ҳужумкорликни ошириб, Англия ҳимоясига жиддий босим ўтказди. Мбаппе икки марта дарвозани ишғол қилди ва жамоасини катта қайтишга бошлади.
Франция ҳисобни 4:3 кўринишигача қисқартирган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда яна икки гол ўтказиб юборди. Натижада Англия 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионатининг бронза медалларига эга чиқди.
«Иккинчи бўлимда яна юқори даражадаги футболчиларга айландик. Руҳан ҳақиқий машинадек ўйнадик. Аммо барибир ғалаба қозона олмадик», — деди Франция сардори.
Мбаппе Дешамдан узр сўрагандай гапирди
Мбаппенинг сўзларига кўра, футболчилар бронза медалини, энг аввало, миллий жамоадаги сўнгги учрашувини ўтказган Дидье Дешам учун қўлга киритишни истаган.
У биринчи бўлимдаги омадсиз ўйин мураббийга нисбатан ҳурматсизликдек кўринган бўлиши мумкинлигини тан олди. Бироқ футболчиларда бундай ният бўлмаганини алоҳида таъкидлади.
«Биз натижага, аввало, унинг учун эришмоқчи эдик. Бу ўйин Дидье Дешамнинг меросига ҳеч қандай соя ташламайди».
Дешам 2012 йилдан буён Франция терма жамоасини бошқариб келди. Унинг қўл остида жамоа 2018 йилда жаҳон чемпиони бўлди, ЖЧ–2022 финалига чиқди ва УЕФА Миллатлар лигасида ғалаба қозонди. Англияга қарши учрашув унинг 14 йиллик фаолиятидаги сўнгги ўйин бўлди.
Мбаппе мағлубият фонида тарих яратди
Килиан Мбаппе бронза баҳсидаги дубли орқали ЖЧ–2026даги голлари сонини 10 тага етказди. У финал олдидан «Олтин бутса» пойгасида Лионель Мессидан икки голга олдинда бормоқда.
Шунингдек, француз ҳужумчисининг жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари 22 тага етди. У Мессининг 21 голлик натижасини ортда қолдириб, мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.
Мбаппе шахсий рекорд ўрнатди, аммо унинг сўзларидан бу натижа мағлубият аламини камайтирмагани кўриниб турибди. Франция медалсиз қолди, Дешам эса миллий жамоадаги узоқ даврини оғриқли ўйин билан якунлади.
Сизнингча, Дешамнинг Франциядаги 14 йиллик фаолиятини муваффақиятли деб баҳолаш мумкинми?
…