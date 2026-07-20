Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатини шахсий рекордлар билан якунлади. "Реал Мадрид" ҳужумчиси турнир давомида рақиблар дарвозасига 10 та гол уриб, мусобақанинг энг яхши тўпурари сифатида "Олтин бутса" совринини қўлга киритди. Бу унинг фаолиятидаги иккинчи шундай ютуқдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе саккизта учрашувда 10 та гол уришга муваффақ бўлди. Шу тариқа, у 1970-йилдаги жаҳон чемпионатида немис афсонаси Герд Муллер томонидан ўрнатилган натижани такрорлади. Сўнгги 50 йилдан ортиқ вақт ичида ҳеч бир футболчи бир турнирнинг ўзида икки хонали сонли гол уришга эриша олмаган эди.
Тарихий натижа ва жамоавий омадсизликGoal.com нашрининг хабар беришича, Килиан Мбаппе ўзининг ўнинчи голини Англияга қарши кечган учинчи ўрин учун баҳсда киритди. Гарчи ҳужумчи ушбу ўйинда дубл қайд этган бўлса-да, "уч ранглилар" 4:6 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирни тўртинчи ўринда якунладилар. Ярим финалда бўлажак чемпион — Испанияга имкониятни бой берган Франция учун бу натижа кутилганидан пастроқ бўлди.
Мбаппенинг тўпурарлик пойгасидаги йўли гуруҳ босқичидаёқ шиддатли бошланган эди. У Сенегал ва Ироқ терма жамоалари билан ўйинларда дубл қайд этиб, ўзининг жиддий ниятини намойиш этди. Плей-офф босқичида ҳам барқарорликни сақлаб қолган ҳужумчи Швеция (дубл), Парагвай ва Марокаш дарвозасини ишғол қилди.
Мбаппенинг муносабатиГарчи шахсий ютуқлар борасида тарих ёзилган бўлса-да, Франция сардори буни катта қувонч билан кутиб олмади. Ўйиндан кейинги интервюсида у жамоавий муваффақият муҳимроқ эканини таъкидлади.
"Жаҳон чемпионатида бунчалик кўп гол уриш, шубҳасиз, сизни янги даражага олиб чиқади. Аммо мен тўпурар бўлишдан кўра, финалда ўйнашни афзал кўрган бўлардим. Фаолиятимни якунлаганимда бу мерос сифатида қолиши яхши, бироқ ҳозир бу мени унчалик қувонтирмаяпти", — деди Мбаппе матбуот анжуманида.
Эндиликда Килиан Мбаппе ўз клуби "Реал Мадрид" ихтиёрига қайтади. Унинг навбатдаги мақсади — клуб миқёсидаги ғалабалар орқали терма жамоадаги омадсизликни унутиш ва келгуси йирик турнирларда Францияни яна тахтга қайтариш бўлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мбаппенинг бу натижаси жаҳон футболидаги янги давр — рекордлар янгиланиши даври сифатида талқин этилмоқда.
…