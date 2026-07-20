Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"

·0·Спорт
Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатини шахсий рекордлар билан якунлади. "Реал Мадрид" ҳужумчиси турнир давомида рақиблар дарвозасига 10 та гол уриб, мусобақанинг энг яхши тўпурари сифатида "Олтин бутса" совринини қўлга киритди. Бу унинг фаолиятидаги иккинчи шундай ютуқдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе саккизта учрашувда 10 та гол уришга муваффақ бўлди. Шу тариқа, у 1970-йилдаги жаҳон чемпионатида немис афсонаси Герд Муллер томонидан ўрнатилган натижани такрорлади. Сўнгги 50 йилдан ортиқ вақт ичида ҳеч бир футболчи бир турнирнинг ўзида икки хонали сонли гол уришга эриша олмаган эди.

Тарихий натижа ва жамоавий омадсизлик

Goal.com нашрининг хабар беришича, Килиан Мбаппе ўзининг ўнинчи голини Англияга қарши кечган учинчи ўрин учун баҳсда киритди. Гарчи ҳужумчи ушбу ўйинда дубл қайд этган бўлса-да, "уч ранглилар" 4:6 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирни тўртинчи ўринда якунладилар. Ярим финалда бўлажак чемпион — Испанияга имкониятни бой берган Франция учун бу натижа кутилганидан пастроқ бўлди.

Мбаппенинг тўпурарлик пойгасидаги йўли гуруҳ босқичидаёқ шиддатли бошланган эди. У Сенегал ва Ироқ терма жамоалари билан ўйинларда дубл қайд этиб, ўзининг жиддий ниятини намойиш этди. Плей-офф босқичида ҳам барқарорликни сақлаб қолган ҳужумчи Швеция (дубл), Парагвай ва Марокаш дарвозасини ишғол қилди.

Мбаппенинг муносабати

Гарчи шахсий ютуқлар борасида тарих ёзилган бўлса-да, Франция сардори буни катта қувонч билан кутиб олмади. Ўйиндан кейинги интервюсида у жамоавий муваффақият муҳимроқ эканини таъкидлади.

"Жаҳон чемпионатида бунчалик кўп гол уриш, шубҳасиз, сизни янги даражага олиб чиқади. Аммо мен тўпурар бўлишдан кўра, финалда ўйнашни афзал кўрган бўлардим. Фаолиятимни якунлаганимда бу мерос сифатида қолиши яхши, бироқ ҳозир бу мени унчалик қувонтирмаяпти", — деди Мбаппе матбуот анжуманида.

Эндиликда Килиан Мбаппе ўз клуби "Реал Мадрид" ихтиёрига қайтади. Унинг навбатдаги мақсади — клуб миқёсидаги ғалабалар орқали терма жамоадаги омадсизликни унутиш ва келгуси йирик турнирларда Францияни яна тахтга қайтариш бўлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мбаппенинг бу натижаси жаҳон футболидаги янги давр — рекордлар янгиланиши даври сифатида талқин этилмоқда.

Килиан МбаппеЖЧ-2026ФранцияРеал МадридОлтин Бутса
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлдиИспания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлдиБугун, 03:17Лионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 03:10Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Кеча, 23:10Капелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКапелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКеча, 23:04Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиРодри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиКеча, 22:59Месси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиМесси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди