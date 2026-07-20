Родри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлди
Шимолий Америка яшил майдонларида якунига етган 2026-йилги жаҳон чемпионати нафақат Испания терма жамоасининг ғалебаси, балки футболчиларнинг шахсий ютуқлари билан ҳам тарихда қоладиган бўлди. FIFA томонидан расман эълон қилинган натижаларга кўра, турнирнинг энг яхши футболчиси деб Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Родри топилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испаниялик таянч ярим ҳимоячиси Родри FIFA Техник тадқиқот гуруҳи томонидан ўтказилган овоз бериш жараёнида энг кўп балл тўплаб, «Олтин тўп» (Голден Балл) совринига лойиқ кўрилди. Унинг майдон марказидаги ишончли ўйини ва жамоасининг чемпионлик йўли даги ҳиссаси мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. Лионель Месси овоз бериш натижаларига кўра «Кумуш тўп» соҳиби бўлди, Килиан Мбаппе эса кучли учликни якунлаб, «Бронза тўп»ни қўшни қўлди.
Мбаппе ва Месси ўртасидаги тўпурарлар пойгасиФранция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе турнир давомида ўзининг сермаҳсуллигини яна бир бор исботлади. Goal.com хабарига кўра, у 769 дақиқа давомида рақиблар дарвозасига 10 та гол уриб, 4 та голли узатмани амалга оширди ва «Олтин бутса» (Голден Боот) совринини қўлга киритди. Мбаппе ўзининг энг яқин таъқибчиси Лионель Мессидан икки гол фарқи билан ўзиб кетди.
Аргентина сардори Лионель Месси 8 та гол ва 4 та ассист билан «Кумуш бутса»га эга чиқди. Англиялик ёш юлдуз Жуд Беллингем эса 7 та гол ва 1 та голли узатма билан турнирнинг учинчи тўпурари сифатида «Бронза бутса»ни ўзиники қилди. Ушбу кўрсаткичлар 104 та учрашувдан иборат кенгайтирилган форматдаги жаҳон чемпионати ўта ҳужумкор руҳда ўтганидан далолат беради.
Испаниянинг мутлақ гегемонлигиИспания терма жамоаси нафақат бош совринга, балки деярли барча индивидуал мукофотларга ҳам эгалик қилди. Турнирнинг энг яхши дарвозабони деб Унаи Симон топилди ва унга «Олтин қўлқоп» топширилди. У финалгача бўлган йўлда бир қатор қийин сейвлар билан ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қола олди.
Шунингдек, «Энг яхши ёш футболчи» номинациясида ҳам испанлар ғолиб чиқди. 2005-йил 1-январдан кейин туғилган ўйинчилар орасида Пау Кубарси тенгсиз деб топилди. 19 ёшли ҳимоячи турнир давомида ўзининг совуққонлиги ва ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари билан FIFA экспертларини ҳайратда қолдирди.
Турнирнинг бошқа муҳим натижалари ва совриндорлари қуйидагича кўриниш олди:
- Родри – «Олтин тўп» (Энг яхши футболчи);
- Килиан Мбаппе – «Олтин бутса» (Тўпурар, 10 гол);
- Унаи Симон – «Олтин қўлқоп» (Энг яхши дарвозабон);
- Пау Кубарси – Энг яхши ёш футболчи;
- Нидерландия – FIFA Фаир Плай соврини (Энг тартибли жамоа).
…