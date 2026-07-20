Родри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлди

·50·Спорт
Родри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлди

Шимолий Америка яшил майдонларида якунига етган 2026-йилги жаҳон чемпионати нафақат Испания терма жамоасининг ғалебаси, балки футболчиларнинг шахсий ютуқлари билан ҳам тарихда қоладиган бўлди. FIFA томонидан расман эълон қилинган натижаларга кўра, турнирнинг энг яхши футболчиси деб Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Родри топилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испаниялик таянч ярим ҳимоячиси Родри FIFA Техник тадқиқот гуруҳи томонидан ўтказилган овоз бериш жараёнида энг кўп балл тўплаб, «Олтин тўп» (Голден Балл) совринига лойиқ кўрилди. Унинг майдон марказидаги ишончли ўйини ва жамоасининг чемпионлик йўли даги ҳиссаси мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. Лионель Месси овоз бериш натижаларига кўра «Кумуш тўп» соҳиби бўлди, Килиан Мбаппе эса кучли учликни якунлаб, «Бронза тўп»ни қўшни қўлди.

Мбаппе ва Месси ўртасидаги тўпурарлар пойгаси

Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе турнир давомида ўзининг сермаҳсуллигини яна бир бор исботлади. Goal.com хабарига кўра, у 769 дақиқа давомида рақиблар дарвозасига 10 та гол уриб, 4 та голли узатмани амалга оширди ва «Олтин бутса» (Голден Боот) совринини қўлга киритди. Мбаппе ўзининг энг яқин таъқибчиси Лионель Мессидан икки гол фарқи билан ўзиб кетди.

Аргентина сардори Лионель Месси 8 та гол ва 4 та ассист билан «Кумуш бутса»га эга чиқди. Англиялик ёш юлдуз Жуд Беллингем эса 7 та гол ва 1 та голли узатма билан турнирнинг учинчи тўпурари сифатида «Бронза бутса»ни ўзиники қилди. Ушбу кўрсаткичлар 104 та учрашувдан иборат кенгайтирилган форматдаги жаҳон чемпионати ўта ҳужумкор руҳда ўтганидан далолат беради.

Испаниянинг мутлақ гегемонлиги

Испания терма жамоаси нафақат бош совринга, балки деярли барча индивидуал мукофотларга ҳам эгалик қилди. Турнирнинг энг яхши дарвозабони деб Унаи Симон топилди ва унга «Олтин қўлқоп» топширилди. У финалгача бўлган йўлда бир қатор қийин сейвлар билан ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қола олди.

Шунингдек, «Энг яхши ёш футболчи» номинациясида ҳам испанлар ғолиб чиқди. 2005-йил 1-январдан кейин туғилган ўйинчилар орасида Пау Кубарси тенгсиз деб топилди. 19 ёшли ҳимоячи турнир давомида ўзининг совуққонлиги ва ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари билан FIFA экспертларини ҳайратда қолдирди.

Турнирнинг бошқа муҳим натижалари ва совриндорлари қуйидагича кўриниш олди:

  • Родри – «Олтин тўп» (Энг яхши футболчи);
  • Килиан Мбаппе – «Олтин бутса» (Тўпурар, 10 гол);
  • Унаи Симон – «Олтин қўлқоп» (Энг яхши дарвозабон);
  • Пау Кубарси – Энг яхши ёш футболчи;
  • Нидерландия – FIFA Фаир Плай соврини (Энг тартибли жамоа).
Маъумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Шимолий Америкада ўтказилган ушбу жаҳон чемпионати томошабинлар ташрифи бўйича ҳам рекорд ўрнатди – стадионларга жами 6,9 миллионга яқин мухлис ташриф буюрди. Бу футбол тарихидаги энг кенг кўламли ва даромадли мусобақалардан бирига айланди.

ЖЧ-2026РодриКилиан МбаппеЛионель МессиИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиАргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиБугун, 10:12Ромеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиРомеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиБугун, 10:09Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...Бугун, 09:14Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Бугун, 08:59Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиОтаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиБугун, 08:37Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариЛионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариБугун, 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди