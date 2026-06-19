Компания Алпине представляет электрическую версию легендарной модели А110

·17·Авто
Компания Алпине представляет электрическую версию легендарной модели А110

Французский бренд Алпине готовится представить общественности новое поколение своего самого известного спорткара — модели А110. Полностью электрический прототип автомобиля впервые будет показан широкой публике на престижном фестивале Гудвуд Фестивал оф Спид в Великобритании. Этот шаг ожидается как поворотный момент в стратегии бренда по отказу от двигателей внутреннего сгорания в пользу высокотехнологичного электрического привода. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

По данным издания Autocar, новый электромобиль базируется на специальной архитектуре под названием Алпине Performance Платформ (АПП). Инженеры при разработке проекта сосредоточили основное внимание на снижении веса. Оснащенный алюминиевой конструкцией и 800-вольтовой электрической системой, новый А110 стремится сохранить свои динамические характеристики. Эта платформа в будущем послужит основой и для других спортивных моделей бренда.

Технические инновации и размещение батарей

Самой отличительной особенностью электромобиля является система аккумуляторов. В отличие от традиционных электрокаров, инженеры Алпине решили использовать два отдельных аккумуляторных блока вместо одного большого. Они расположены на передней и задней осях, что позволяет распределить вес автомобиля в пропорции 40:60. Такой подход не только улучшает управляемость автомобиля, но и помогает сохранить низкий профиль кузова, как у нынешней бензиновой версии.

По словам генерального директора Алпине Филиппа Криефа, новая модель сможет проехать более 550 километров (340 миль) на одном заряде. Что еще более важно, спорткар спроектирован так, чтобы совершить три последовательных круга по знаменитой трассе Нюрбургринг Нордшляйфе в Германии без перегрева батарей и потери мощности. Этот показатель до сих пор представляет серьезную сложность для многих современных электромобилей.

Баланс веса и динамики

Хотя новый электрический А110 будет тяжелее своего бензинового предшественника (1100 кг) и будет весить примерно 1500 кг, компания намерена компенсировать это с помощью передовых технологий. Благодаря системе Торкуе-векторинг (распределение крутящего момента) обещают, что электромобиль будет вести себя так же маневренно, как и легковесные спорткары. Для сравнения, такой вес соответствует показателям многих современных бензиновых спортивных купе.

Кроме того, Филипп Криеф раскрыл интересный факт: размещение батарей в задней части в будущем позволит адаптировать эту модель под гибридную версию или версию с двигателем внутреннего сгорания. Однако, по словам руководителя, эта возможность не нанесет ущерба потенциалу автомобиля как электромобиля. Приоритетной задачей для компании по-прежнему остается полностью электрическая тяга.

Ожидается, что полный и окончательный облик новой модели Алпине А110 официально дебютирует в следующем году. Пока что прототип, который будет продемонстрирован на фестивале Гудвуд, дает первое представление о направлении дизайна и технических возможностях автомобиля. Учитывая растущий интерес к электромобилям на автомобильном рынке Узбекистана в последние годы, такие высокотехнологичные спорткары в будущем могут открыть новое направление для любителей премиум-сегмента.

AlpineA110ЭлектромобильСпорткарАвтоновости
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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