Volkswagen на грани кризиса: в Германии могут закрыть 4 завода и уволить почти 100 тысяч сотрудников

Немецкий концерн Volkswagen переживает один из самых тяжелых кризисных периодов в своей истории. По сообщению агентства Reuters со ссылкой на осведомленные источники, автогигант рассматривает возможность закрытия четырех крупных заводов в Германии и увольнения почти 100 тысяч сотрудников. Эти радикальные меры направлены на сохранение позиций компании на глобальном рынке и оптимизацию расходов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В настоящее время под угрозой оказались заводы Volkswagen в Ганновере, Цвикау и Эмдене, а также предприятие бренда Audi в Неккарсульме. По предварительным расчетам, только закрытие этих заводов приведет к потере более 45 тысяч рабочих мест. Если добавить ранее запланированные сокращения, число уволенных сотрудников может достичь 100 тысяч человек. Ожидается, что это станет одним из крупнейших процессов реструктуризации в мировой автопромышленности.

Основные причины кризиса и внешнее давление

Руководство Volkswagen объясняет такие радикальные шаги ухудшением рыночной конъюнктуры. Концерн одновременно столкнулся с серьезным давлением по нескольким направлениям. Во-первых, китайские автопроизводители, в частности такие бренды, как BYD, вытесняют Volkswagen не только на азиатском рынке, но и в Европе. Во-вторых, ситуацию усугубили высокие пошлины, введенные США, и снижение спроса на автомобили в самой Европе.

Инвестиционные планы компании на следующие пять лет также пересматриваются. Согласно данным, объем средств, выделяемых на развитие, будет сокращен на 15%, что значительно меньше предыдущего плана и составит около 130 миллиардов евро. Кроме того, обсуждается вопрос разделения бренда Volkswagen и подразделений по производству комплектующих в отдельные структуры.

Социальное недовольство и политическое сопротивление

Данные планы вызвали волну сильного недовольства в Германии. Производственный совет Volkswagen и крупнейший в стране профсоюз ИГ Металл заявили, что будут до конца бороться за сохранение заводов. Кроме того, правительство федеральной земли Нижняя Саксония, являющееся одним из крупных акционеров концерна, также резко выступает против закрытия предприятий.

Эта новость значима и для потребителей в Узбекистане, так как бренд Volkswagen официально представлен на рынке страны, и его модели, особенно электромобили, становятся всё более популярными. Сокращение производственных мощностей в Германии неизбежно повлияет на глобальную цепочку поставок и будущую стратегию бренда.

По итогам 2025 финансового года в системе концерна работало более 667 тысяч человек, 43% из которых приходятся именно на Германию. Хотя руководство компании пока не дало официальных комментариев по внутренним документам, оно подтвердило необходимость «масштабных изменений» в масштабах всей группы. Ожидается, что окончательное решение по ситуации будет принято на следующих заседаниях наблюдательного совета.