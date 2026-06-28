Фактор амортизации при покупке автомобиля: почему падение цены все еще важно

·27·Авто
Фактор амортизации при покупке автомобиля: почему падение цены все еще важно

При выборе нового транспортного средства на автомобильном рынке многие покупатели ориентируются в основном на внешний вид, технические характеристики и экономию топлива. Однако амортизация — то есть снижение стоимости автомобиля с течением времени, которая на протяжении многих лет считалась основным риском для владельцев, сегодня кажется несколько забытой. По мнению экспертов, игнорирование этого фактора может привести к серьезным финансовым потерям в будущем. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

В последние годы широкое распространение лизинга и систем рассрочки, особенно таких финансовых схем, как ПКП (Персонал Контракт Пурчасе), ставших популярными в западных странах, создало у покупателей чувство спокойствия. В таких контрактах гарантируется минимальная будущая стоимость автомобиля, что создает иллюзию защиты пользователя от прямых рисков, связанных с падением цены. Однако на деле амортизация все равно бьет по карману покупателя.

Реальность за финансовыми схемами

ПКП и подобные финансовые инструменты словно прячут риск амортизации автомобиля «под ковер». Совершая ежемесячные платежи, покупатель фактически покрывает потерю стоимости автомобиля за период эксплуатации. В конце контракта остаточная стоимость, оказавшаяся ниже ожидаемой, приводит к сокращению средств, которые могли бы быть использованы в качестве первоначального взноса за новый автомобиль.

В то время как на рынке Узбекистана развиваются услуги автокредитования и лизинга, стабильность цен на вторичном рынке приобретает важное значение. Например, некоторые модели местных брендов, таких как Chevrolet, или международных марок, таких как Toyota и Hyundai, хорошо сохраняют свою стоимость. Напротив, новые бренды, которые быстро устаревают технологически или для которых сложно найти запчасти, могут потерять 30-40% своей цены за несколько лет.

Способы снижения амортизации

На будущую стоимость автомобиля влияет ряд факторов. Для покупателей важными являются следующие аспекты:

  • Репутация бренда и его популярность на рынке;
  • Техническое состояние автомобиля и регулярность сервисного обслуживания;
  • Пробег и состояние кузова;
  • Выбор цвета (нейтральные цвета обычно продаются быстрее).
В сегменте электромобилей вопрос амортизации стоит еще острее. С выходом новых моделей таких брендов, как Tesla или BYD, наблюдается резкое падение цен на модели предыдущих поколений. Это связано с быстрым развитием аккумуляторных технологий и обновлением программного обеспечения.

Подводя итог, при покупке автомобиля следует учитывать не только сегодняшние платежи, но и то, за сколько этот актив можно будет продать через 3-5 лет. Амортизация — это невидимый, но самый крупный вид расходов, и ее правильная оценка является залогом разумных инвестиций.

АвтомобильРынокЭкономикаАмортизацияАвтокредит
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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