Jeep представит три новых внедорожника для европейского рынка, включая модель в партнерстве с Китаем

Популярный американский бренд Jeep планирует радикально реформировать свое европейское подразделение в ближайшие четыре года. В целях значительного увеличения регионального объема продаж компания выпустит три новые модели. По сообщению издания Autocar, среди новинок будет крупный флагманский внедорожник, разработанный в сотрудничестве с китайской компанией Донгфенг, а также два компактных кроссовера, специально адаптированных для европейских дорог. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в материале.

Линейка новых моделей призвана укрепить стратегические позиции бренда Jeep в концерне Stellantis. Все эти автомобили будут созданы на платформе «мулти-енергй», что обеспечит возможность использования как двигателей внутреннего сгорания, так и электрической тяги. Самое главное, для каждой модели будет предложен вариант с системой полного привода 4кс4, что поможет сохранить внедорожные традиции бренда.

Специальный подход для Европы

По словам главы европейского подразделения Jeep Фабио Катоне, новые модели будут базироваться на основных столпах бренда — принципах выносливости, безопасности и многофункциональности. Если раньше бренд в основном привозил в Европу модели, предназначенные для рынка США, то теперь стратегия изменилась. Ожидается, что в новой линейке только модель Компасс будет общей с американской, а все остальные автомобили будут спроектированы с учетом вкусов и потребностей европейских покупателей.

Компания представит два новых кроссовера в Б-сегменте. Один из них будет шире нынешней модели Авенгер и выполнен в более выраженном «внедорожном» стиле. Второй по габаритам приблизится к К-сегменту и расположится на ступень ниже модели Компасс. Оба кроссовера будут построены на новой платформе СТЛА Оне группы Stellantis и будут производиться непосредственно на европейских заводах.

Сотрудничество с Китаем и глобальные цели

Одной из самых интересных новостей является разработка флагмана Jeep совместно с китайской компанией Донгфенг. Этот шаг позволит бренду оптимизировать производственные затраты и быстрее внедрять современные технологии. Ожидается, что этот крупный внедорожник станет самой роскошной и мощной моделью Jeep в Европе.

На автомобильном рынке Узбекистана модели Jeep, в частности Компасс и Гранд Чероки, также занимают свое место. Появление новых экономичных и компактных кроссоверов для европейского рынка в будущем может повлиять и на сегмент кроссоверов в нашем регионе, так как модели в европейской спецификации часто попадают на рынки СНГ.

Бренд Jeep стремится адаптироваться к современным городским условиям, сохраняя при этом свое историческое офф-роад наследие. Признание модели Авенгер «Автомобилем года» и высокие показатели продаж показали, что бренд движется в правильном направлении. Новые модели должны закрепить этот успех и превратить Jeep в одного из ведущих производителей кроссоверов в Европе.