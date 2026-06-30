Система контроля цен на топливо: дает ли британский опыт ожидаемый результат

·1·Авто
Система контроля цен на топливо: дает ли британский опыт ожидаемый результат

Система Фуел Финдер, запущенная правительством Великобритании, чтобы помочь водителям находить самые дешевые заправочные станции, пока не привела к ожидаемому снижению цен. Отраслевые эксперты и автомобильные ассоциации высказывают разные мнения об эффективности этого цифрового решения. Хотя система позволила водителям сравнивать цены в режиме реального времени, ее влияние на рыночную конъюнктуру все еще остается под вопросом. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

Сервис Фуел Финдер, запущенный четыре месяца назад, в настоящее время работает через популярные приложения, такие как Вазе, Петрол Прикес и АА. По данным Министерства энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании (ДЭСНЗ), система охватила 95% заправочных станций страны. По расчетам Управления по конкуренции и рынкам (КМА), водители могут сэкономить до 9 фунтов стерлингов за одну заправку бака за счет разницы между самой дорогой и самой дешевой станцией.

Слабая конкуренция и прозрачность цен

Генеральный директор КМА Джефф Стэдман отметил, что рост цен на топливо в последние месяцы стал серьезным ударом по кошелькам водителей. По его мнению, такие сервисы, как Фуел Финдер, должны заставить заправки конкурировать друг с другом за счет повышения прозрачности цен, что в долгосрочной перспективе приведет к их снижению. Однако слабая конкурентная среда в отрасли по-прежнему приводит к тому, что водители переплачивают.

Представитель автоклуба РАК Саймон Уильямс в интервью изданию Autocar заявил, что делать окончательные выводы о механизме работы системы еще рано. По его словам, цены на дизельное топливо снижаются значительно медленнее, чем ожидалось. Тем не менее, Уильямс выразил надежду, что в будущем эта система внесет значительные изменения на рынок.

Поведение потребителей и рыночный фактор

Исполнительный директор Ассоциации продавцов топлива (ПРА) Гордон Балмер не верит, что система Фуел Финдер оказала существенное влияние на выбор покупателей. Балмер подчеркнул, что потребители и без этой системы прекрасно знают, что заправки при супермаркетах дешевле, а на автомагистралях — дороже. Рост объемов продаж в супермаркетах в период кризиса на Ближнем Востоке был связан не с прозрачностью цен, а с желанием людей создать запасы до повышения стоимости.

Интересно, что представитель АА (Аутомобиле Ассокиатион) Люк Босдет заметил иную картину. По его словам, на фоне роста оптовых цен многие сервисные центры вдоль автомагистралей были вынуждены снизить свои цены. Это может свидетельствовать о том, что системы цифрового мониторинга, пусть и косвенно, играют роль в сдерживании цен.

В условиях волатильности цен на топливо на автомобильном рынке Узбекистана подобные цифровые инструменты мониторинга из международного опыта имеют важное значение. Британский опыт показывает, что простого отображения цен недостаточно — необходимо создавать реальную конкурентную среду на рынке и обеспечивать активное использование этой информации потребителями. Пока правительство Великобритании продолжает собирать дополнительные данные для оценки эффективности системы.

АвтомобилиТопливоЭкономикаТехнологииВеликобритания
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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