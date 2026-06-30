Fiat возвращает легендарную модель Мултипла в виде компактного электромобиля

·2·Авто
Fiat возвращает легендарную модель Мултипла в виде компактного электромобиля

Итальянский автоконцерн Fiat представил новый концепт Мултиплина, предназначенный для передвижения по городу. Этот четырехместный мини-электромобиль вдохновлен классическими моделями бренда 1950-х годов и представляет собой новый стратегический шаг компании в области микромобильности. Новая модель привлекает внимание не только ретро-дизайном, но и современными электрическими технологиями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Мултиплина Конкепт, продемонстрированная на мероприятии в Ватикане, планируется запустить в серийное производство в 2028 году. По словам Оливье Франсуа, главы Fiat, входящего в альянс Stellantis, этот автомобиль станет важным связующим звеном, заполняющим пробел между двухместной моделью Тополино и традиционным хэтчбеком Fiat 500.

Гармония ретро-дизайна и современных технологий

Новая Мултиплина получила свое название в честь знаменитой модели 600 Мултипла 1956 года. В то время эта модель была известна как «первый семейный автомобиль». Внешне новый концепт напоминает своего предшественника вертикальной передней частью, круглыми фарами и характерным силуэтом. Однако его технические возможности полностью отвечают современным требованиям.

По сообщению издания Autocar, автомобиль относится к категории квадрициклов Л7. Это позволяет ему быть значительно мощнее и быстрее текущей модели Тополино. Если Тополино ограничена скоростью 45 км/ч, то Мултиплина может разгоняться до 90 км/ч. Это позволяет уверенно использовать её не только на узких городских улицах, но и на пригородных дорогах.

Технические характеристики и комфорт

Модель Мултиплина построена на той же платформе, что и Тополино и коммерческий автомобиль Трис, однако инженеры существенно переработали её для создания более просторного салона и увеличения емкости аккумулятора. Представители Fiat подчеркивают, что запас хода новой модели на одном заряде будет значительно увеличен.

Особенности автомобиля включают следующее:

  • Компактные размеры с длиной менее 3 метров;
  • Полноценный четырехместный салон;
  • Максимальная скорость до 90 км/ч;
  • Увеличенный запас хода и усовершенствованная аккумуляторная система.
Руководство Fiat называет направление микромобильности «ДНК» бренда. Оливье Франсуа отметил, что именно Fiat возьмет на себя лидерство в сегменте малогабаритных городских автомобилей среди других брендов группы Stellantis. В будущем это может стать интересным решением и для таких регионов, как Узбекистан, с высокой плотностью населения и частыми пробками.

Ожидается, что окончательный дизайн и все технические детали нового электромобиля будут официально объявлены в октябре или ноябре этого года. С помощью этой модели Fiat стремится вывести экономичные и экологически чистые городские поездки на новый уровень.

FiatMultiplinaЭлектромобильStellantisАвто
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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