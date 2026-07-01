Эпоха дизеля подходит к концу: Volkswagen отказался от дизельных версий легендарного Голф

·13·Авто
Эпоха дизеля подходит к концу: Volkswagen отказался от дизельных версий легендарного Голф

В автомобильной промышленности подходит к концу целая эпоха: немецкий концерн Volkswagen принял решение прекратить производство дизельных версий одной из своих самых продаваемых моделей — Голф. Эта модель с полувековой историей теперь будет предлагаться только с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Данное решение свидетельствует о резком падении спроса на дизельные автомобили на мировом рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

Volkswagen Голф впервые был оснащен дизельным двигателем в 1976 году, спустя два года после дебюта модели. В то время этот двигатель, несмотря на шумность, был крайне экономичным и быстро стал популярным. По сообщению издания Autocar, представители Volkswagen УК официально подтвердили, что компания теперь сосредоточит основное внимание на бензиновых и новых гибридных технологиях.

Изменение экологических стандартов и спроса

Репутации дизельных двигателей был нанесен серьезный удар скандалом «дизельгейт», произошедшим в 2015 году. Несмотря на это, Volkswagen Груп долгое время удерживал лидерство по продажам дизельных автомобилей в Европе. Однако в последние годы ужесточение экологических требований и популяризация электромобилей полностью изменили ситуацию. Например, в Великобритании за первые пять месяцев текущего года доля дизельных автомобилей составила всего 4,8% от общего рынка.

Хотя на рынке Узбекистана модели Volkswagen Голф известны преимущественно с бензиновыми двигателями, прекращение производства дизельных версий имеет важное значение как глобальный тренд. Ожидается, что на фоне растущего интереса к электромобилям и гибридам в нашей стране в последние годы процесс отказа от традиционного тяжелого топлива ускорится.

Будущее за гибридными и электрическими технологиями

Новые поколения Volkswagen Голф теперь будут дополнены современными системами милд-хйбрид (мягкий гибрид) и плуг-ин хйбрид (гибрид с возможностью зарядки от сети). По данным компании, выход нового полноценного гибридного Голф запланирован на зимний сезон этого года. Этот шаг является частью стратегии бренда по полной электрификации к 2030 году.

Данные СММТ (Общества производителей и импортеров автомобилей Великобритании) показывают, что доля дизельных моделей в продажах Голф в текущем году упала всего до 5,5%. Эта технология, когда-то бывшая любимым выбором корпоративных клиентов, теперь уступает место гибридным установкам, которые, возможно, не столь экономичны, но значительно чище с экологической точки зрения.

Подводя итог, уход дизельной версии Volkswagen Голф на страницы истории — очередной сигнал о постепенном завершении эры двигателей внутреннего сгорания. Теперь покупатели считают приоритетной задачей не только экономичность, но и снижение вредного воздействия на окружающую среду.

VolkswagenGolfДизельАвтомобилиЭкология
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Sardor Ergashev
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