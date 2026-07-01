Volkswagen Голф отказывается от дизельных двигателей: конец легендарной эпохи

·23·Авто
Volkswagen Голф отказывается от дизельных двигателей: конец легендарной эпохи

Модель Volkswagen Голф, считающаяся настоящей легендой автомобильного мира, открывает новую страницу в своей истории. Модификации с дизельными двигателями, которые на протяжении многих лет были символом экономичности и надежности, постепенно выводятся из производства. Это решение свидетельствует не только об изменении стратегии бренда, но и об ускорении процесса отказа от двигателей внутреннего сгорания во всей европейской автопромышленности. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает сообщает.

Долгое время среди автолюбителей существовали сомнения в отношении электромобилей. Основной аргумент скептиков заключался в том, что электротранспорт не может проехать такое же большое расстояние на одной зарядке, как дизельные автомобили. Например, многие приводили в пример такие модели, как Peugeot 406 ХДи, способные проехать почти 1300 километров на одном баке топлива. Однако современные технологии изменили это представление.

Смогут ли электромобили заменить дизель?

По данным иксбт.ком, отказ от дизельных версий таких популярных моделей, как Volkswagen Голф, не случаен. Сегодня электромобили, такие как Volkswagen ИД.4 или новый Skoda Элрок, обладают достаточным запасом энергии для дальних поездок. А увеличение количества станций быстрой зарядки значительно сократило время в пути.

Хотя на рынке Узбекистана легковые автомобили с дизельными двигателями никогда не были массовыми, поклонников Volkswagen Голф в стране немало. Рост интереса к электромобилям в последние годы соответствует глобальным тенденциям. Высокий крутящий момент и экономичность, которые были главными преимуществами дизеля, теперь еще более эффективно реализуются через электродвигатели.

Эксперты отмечают, что «золотой век» дизельных двигателей остался в прошлом. Строгие требования по снижению выбросов вредных газов в окружающую среду вынуждают производителей устанавливать дорогостоящие и сложные системы фильтрации. Это повышает себестоимость автомобиля, делая его менее конкурентоспособным по сравнению с электромобилем.

Компания Volkswagen видит свое будущее в полной электрификации. Хотя многие водители будут скучать по возможности заправить полный бак и проехать тысячи километров, современная инфраструктура и емкость аккумуляторов готовы удовлетворить эту потребность в иной форме. Отказ Volkswagen Голф от дизеля — это не просто техническое изменение, а смена целой автомобильной культуры.

VolkswagenGolfЭлектромобильАвтопромДизель
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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