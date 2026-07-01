Лучшие кроссоверы и внедорожники 2026 года: опубликован рейтинг экспертов

Доминирование сегмента кроссоверов и внедорожников (СУВ) на автомобильном рынке вышло на новый уровень. За последнее десятилетие предпочтения покупателей резко изменились, и сочетание практичности и комфорта превратило этот тип транспорта в бестселлеры продаж. Специалисты издания What Car? отобрали лучшие модели СУВ на 2026 год и проанализировали их особенности. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Изменения в индустрии происходят настолько стремительно, что если десять лет назад только один из десяти самых продаваемых автомобилей был СУВ, то сегодня семь позиций в этом списке занимают именно модели с высоким клиренсом. Эта тенденция отчетливо заметна не только в Европе, но и на рынке Узбекистана. Современные СУВ вытесняют традиционные седаны благодаря просторному салону, высокому уровню безопасности и передовым цифровым технологиям.

Лидеры рейтинга и техническое разнообразие

По мнению экспертов, модель Range Rover Sport была признана самым совершенным внедорожником текущего года. Этот автомобиль выделяется одинаково уверенным поведением как на асфальте, так и в условиях бездорожья, а также роскошным интерьером. Важно, что модель предлагается с бензиновыми, дизельными и современными плуг-ин хйбрид (подзаряжаемыми) двигателями.

В то же время в рейтинге представлены и другие модели, адаптированные под разные потребности. Например, для семейных поездок в качестве наиболее подходящего варианта указан просторный Hyundai Santa Fe. Любители электромобилей высоко оценили Kia EV9 за его многофункциональность и инновационную систему питания. С точки зрения доступности свои позиции прочно удерживает Дакиа Дустер (на некоторых рынках Renault Duster).

Будущее сегмента СУВ и критерии выбора

Специалисты отмечают, что современный рынок СУВ не состоит из автомобилей «под одну гребенку». Покупатели имеют широкий выбор: от компактных городских кроссоверов до огромных семиместных гигантов, от полностью электрических моделей до гибридов. Это разнообразие позволяет подобрать автомобиль под любой бюджет и образ жизни.

При составлении рейтинга особое внимание было уделено следующим основным аспектам:

Практичность и объем багажника;

Рейтинги безопасности для водителя и пассажиров;

Удобство цифровых технологий и мультимедийных систем;

Топливная экономичность и экологические показатели.

В заключение можно сказать, что рост сегмента СУВ — это не просто временная мода, а эволюционный этап развития автомобильной промышленности. Премиальные модели, такие как Range Rover Sport, или электромобили, такие как Kia EV9, достигли уровня, позволяющего удовлетворить все требования современного водителя.