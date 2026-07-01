Возвращение легенды Alfa Romeo 155 ДТМ: представлен новый суперседан мощностью 740 л.с.

Итальянская компания СГТ Аутомобили представила свой дебютный проект в качестве дани уважения модели Alfa Romeo 155, оставившей неизгладимый след в мире автоспорта и ставшей победителем гонок ДТМ в 1993 году. Автомобиль под названием 5С-СГТ не только воплощает в себе облик исторического гоночного болида, но и достигает высочайших динамических показателей благодаря современным технологиям. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Новая модель создана на базе популярной сегодня Гиулиа Куадрифоглио, а весь её кузов выполнен из углеродного волокна (карбона). Разработчики подчеркивают, что 5С-СГТ — это не просто копия или рестмод, а инженерское видение того, как должен выглядеть легендарный суперседан в наши дни. Что самое важное, несмотря на ориентацию на гоночные треки, автомобиль имеет право передвигаться по дорогам общего пользования.

Технические возможности и мощность

В качестве сердца автомобиля был выбран 2,9-литровый двухтурбированный двигатель В6 от модели Гиулиа Куадрифоглио. Однако инженерам удалось значительно увеличить его мощность. Вместо 513 л.с. в стандартной версии, вариант Страдале модели 5С-СГТ выдает 612 л.с., а модификация Трофео, предназначенная для трека, обладает впечатляющими 740 л.с.

Мощность передается на четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Инженеры усилили трансмиссию, чтобы она выдерживала возросшие нагрузки. По желанию водителя доступна система направления всей мощности только на задние колеса. Кроме того, новая выхлопная система оснащена специальными клапанами, что позволяет ей быть тихой в городе и громогласно рычать на гоночной трассе.

Легкость и совершенство управления

Конструкция 5С-СГТ максимально облегчена. В интерьере для экономии веса удалены задние сиденья, на месте которых установлены каркас безопасности и огнетушитель. Спереди расположены спортивные сиденья из карбона. В результате вес автомобиля в версии Страдале составляет 1590 кг, а в версии Трофео — всего 1490 кг.

Шасси также было полностью пересмотрено, и его жесткость на кручение (торсионал ригидитй) увеличилась на 25% по сравнению с моделью Гиулиа Куадрифоглио. Через новую панель управления на центральной консоли водитель может настраивать следующие функции:

жесткость электромагнитных амортизаторов;

режим работы дифференциала;

степень агрессивности карты двигателя.

Этот проект, созданный СГТ Аутомобили, сумел гармонично объединить современные технологии, сохранив традиции итальянской автомобильной школы. Хотя цена автомобиля и количество выпускаемых экземпляров пока не раскрыты, ожидается, что он станет настоящей находкой для коллекционеров и любителей скорости.