Кроссовер Geely ЭКс2 выходит на европейский рынок: новый конкурент для Renault и Volkswagen

Китайский автомобильный гигант Geely готовится вывести на европейский рынок одну из своих самых востребованных моделей — компактный электромобиль ЭКс2. Ожидается, что модель поступит в продажу в Великобритании с августа этого года и станет третьим электромобилем бренда в регионе. Ранее компания начала укреплять свои позиции на международной арене с такими моделями, как ЭКс5 и Старрай. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Geely ЭКс2 представляет собой компактный пятиместный хэтчбек, который в своем сегменте будет напрямую конкурировать с такими моделями, как грядущие Hyundai Ioniq 3 и Volkswagen ИД Поло. На внутреннем рынке Китая автомобиль, известный под названием Ксингюан, в прошлом году установил абсолютный рекорд, разойдясь тиражом более 450 тысяч экземпляров. Теперь производитель намерен повторить этот успех на дорогах Западной Европы.

Технические характеристики и запас хода

Автомобиль оснащен одним электродвигателем на задней оси, который в зависимости от выбора покупателя развивает мощность 78 или 114 л.с. Доступны два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторов емкостью 30,1 кВт·ч и 40,2 кВт·ч. Согласно китайскому циклу КЛТК, эти показатели позволяют проезжать соответственно 310 и 410 километров (193–255 миль).

Однако стоит отметить, что европейский стандарт ВЛТП считается более строгим, чем китайский. Например, ожидается, что один из главных конкурентов, модель Renault 5, проедет по ВЛТП 310–400 км, а Volkswagen ИД Поло — 330–450 км. Поэтому Geely может добиться преимущества, либо немного увеличив технические характеристики в экспортных версиях, либо предложив цену значительно ниже, чем у конкурентов.

Глобальная стратегия компании Geely

Амбиции бренда Geely на рынках Великобритании и Европы очень высоки. Компания планирует расширить свою модельную линейку до 10 позиций к 2029 году и довести объем ежегодных продаж до 100 тысяч единиц к 2030 году. Для сравнения, южнокорейскому бренду Kia потребовалось несколько десятилетий, чтобы достичь таких показателей.

Эта новость важна и для автомобильного рынка Узбекистана, так как бренд Geely официально представлен в нашей стране, и его модели становятся всё более популярными среди местных водителей. Глобальное расширение компактных и экономичных электромобилей, таких как ЭКс2, может в будущем стать стимулом для развития сегмента доступного электротранспорта и на рынках Центральной Азии.

Хотя точные цены на новую модель пока не объявлены, аналитики предполагают, что ее главным козырем станет соотношение цены и качества. Компактные размеры и современный дизайн делают этот автомобиль одним из самых удобных вариантов для передвижения по городу.