Fiat планирует выпустить бензинового наследника легендарной модели Панда

Итальянский автоконцерн Fiat намерен продолжить выпуск своей самой продаваемой модели — Панда — как в электрической версии, так и с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Руководство компании приняло такое решение, учитывая потребности различных сегментов рынка, особенно в регионах, где переход на электромобили происходит медленно. Об этом сообщает издание Autocar, ссылаясь на слова Гаэтано Тореля, главы бренда Fiat в Европе. Об этом Autocar.ко.ук сообщает сообщает.

В настоящее время бренд Fiat работает над доступным городским электромобилем стоимостью менее 15 000 фунтов стерлингов (примерно 19 000 долларов). Этот проект будет построен на той же платформе, что и новая модель 2КВ от бренда Китроен, входящего в группу Stellantis. Ожидается, что новый электромобиль займет позицию выше моделей Тополино и Мултиплина в линейке Fiat и станет основной точкой входа в электрический сегмент бренда.

По словам Гаэтано Тореля, компания еще не приняла окончательного решения о присвоении новому электромобилю имени Панда. Основная причина — беспрецедентный успех текущей модели Панда на итальянском рынке. В прошлом году более 70% продаж Fiat пришлось именно на эту модель, и она сохранила статус самого продаваемого автомобиля в Италии.

Стратегический подход и рыночный спрос

В отличие от Северной Европы, спрос на электромобили в Италии все еще остается на низком уровне. Поэтому руководство Fiat не хочет оставлять своих клиентов без выбора. «Мы в долгу перед миллионами владельцев Панда в Италии. Мы должны предложить им решение, которое основано не только на строгих правилах, но и отвечает их реальным потребностям», — говорит Торель.

В будущем компания может параллельно использовать имя Панда как для электрических, так и для бензиновых моделей. Подобный опыт ранее применялся в модели Fiat 500, когда технически не связанные друг с другом электрическая и топливная версии продавались под одним названием. Пока Fiat не пришел к окончательному решению относительно обновления существующей модели или создания совершенно новой платформы ДВС.

Концерн Stellantis взял на себя обязательство производить автомобили нового поколения на заводе Помиглиано в Италии. Это решение имеет стратегическое значение для итальянской автомобильной промышленности, так как малолитражные компактные автомобили традиционно составляют основу итальянского рынка. Сохранение деятельности завода является важной гарантией для местной экономики и рабочих мест.

В заключение можно сказать, что «мультиэнергетический» (мулти-енергй) подход бренда Fiat позволит компании сохранить свою традиционную клиентскую базу в условиях глобальной электрификации. Сохранение бензиновых версий таких народных моделей, как Панда, обеспечит стабильность бренда, особенно в регионах, где инфраструктура еще не полностью готова.