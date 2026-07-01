Прощание с легендарным Алпине А110: французский бренд переходит в эпоху электромобилей

·35·Авто
Прощание с легендарным Алпине А110: французский бренд переходит в эпоху электромобилей

Знаменитый французский производитель спорткаров Алпине завершил производство одной из своих самых успешных моделей — спорткара А110. Последний экземпляр модели, которая девять лет сходила с конвейера, был торжественно собран на заводе бренда на севере Франции. Это событие означает не только завершение одной модели, но и начало новой, полностью электрифицированной эры в истории компании. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Последний выпущенный Алпине А110 был подготовлен в специальном исполнении, посвященном 70-летию бренда. По данным иксбт.ком, за время выпуска этого поколения было продано в общей сложности 28 701 автомобиль. Если учитывать первые классические модели А110, выпускавшиеся с 1963 по 1977 год, завод в Дьеп представил миру более 35 тысяч спорткаров с этим названием.

Однако имя А110 не исчезнет со страниц истории. Завод в Нормандии готовится к производству третьего поколения этой модели со следующего года. Новое поколение будет построено на базе совершенно новой платформы Алпине Performance Платформ (АПП) и, согласно стратегии бренда, будет оснащено преимущественно электродвигателем.

Планы на будущее: электрическая мощность и новые типы кузова

Новое поколение Алпине А110 сначала будет представлено в традиционном виде двухместного купе. Однако в целях расширения аудитории производитель планирует позже выпустить четырехместный вариант и версию кабриолет. Интересно, что хотя новая платформа предназначена в основном для электромобилей, инженеры оставили возможность установки двигателя внутреннего сгорания в будущем.

Ожидается, что первый прототип новой модели будет показан публике на престижном фестивале Гудвуд Фестивал оф Спид, который пройдет на следующей неделе. Предполагается, что пока прототип проходит испытания под кузовом действующей модели. Подробная информация о технических характеристиках и элементах дизайна будет раскрыта на Парижском автосалоне в октябре.

Хотя нишевые спортивные бренды, такие как Алпине, не очень популярны на автомобильном рынке Узбекистана, переход мировой автоиндустрии на электротягу неизбежно повлияет и на местный рынок. В то время как такие бренды, как BYD и Tesla, укрепляют свои позиции, переход европейских производителей классических спорткаров на электротехнологии еще больше усилит конкуренцию.

Этот шаг бренда Алпине направлен на повышение его престижа в составе Renault Груп и конкуренцию с такими гигантами, как Porsche, на мировом рынке спорткаров. Ожидается, что электрический А110 будет не только экологически чистым, но и не уступит своим предшественникам с бензиновыми двигателями по динамическим характеристикам.

AlpineA110СпорткарЭлектромобильАвтопром
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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