В Ташкенте Малибу врезался в здание кофейни

В Ташкенте утром произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Малибу, двигавшийся на высокой скорости, потерял управление и врезался в здание кофейни.

По данному происшествию компетентными органами начато следствие.

Где произошло происшествие?

По данным УБДД ГУВД города Ташкента, ДТП было зафиксировано 2 июля примерно в 05:40.

Событие произошло на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе.

Водитель потерял управление

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Малибу двигался с превышением скорости.

В этот момент он потерял управление рулем, и транспортное средство вылетело с дороги.

Автомобиль врезался в кофейню

Потерявший управление Малибу врезался в здание кофейни Каффелито.

Дополнительная информация о последствиях происшествия и размере нанесенного ущерба пока не предоставлена.

Следственные действия продолжаются

В настоящее время по данному факту ответственными сотрудниками УБДД ГУВД города Ташкента проводятся следственные мероприятия.

Все причины и детали происшествия будут установлены по завершении проверки.

Водителям вынесено предупреждение

Служба безопасности дорожного движения призвала водителей соблюдать установленные скоростные режимы.

Также всех участников дорожного движения просят строго соблюдать правила дорожного движения.