Как понять, что ваш партнер лжет?

·41·Для жизни
Как понять, что ваш партнер лжет?

Если ваш партнер во время разговора отводит глаза, нервничает или слишком много жестикулирует, означает ли это, что он лжет? Научные исследования не позволяют ответить на этот вопрос простым «да».

Психологи утверждают, что не существует какого-то одного надежного телесного движения, которое выдавало бы ложь. Например, такие признаки, как избегание зрительного контакта, беспокойство или суетливость, могут просто свидетельствовать о том, что человек взволнован. Исследования показывают, что способность людей определять ложь исключительно по поведению зачастую не намного выше случайного угадывания.

Поэтому, чтобы «поймать» партнера, важнее обращать внимание не на его глаза или руки, а на суть сказанного. Например, противоречит ли рассказанная история прежним данным, меняются ли детали или при ответе на простой вопрос намеренно упускается важная информация — именно такие аспекты требуют большего внимания.

Самый правильный путь — это не строить догадки, а спокойно поговорить и задать конкретные вопросы. Ведь даже полиграф («детектор лжи») не считается абсолютно надежным средством определения человеческой лжи.

Следовательно, мнение «отвел глаза — значит, врет» научно не обосновано. Нужно смотреть не на какой-то один признак, а на ситуацию, содержание беседы и нестыкующиеся факты.

А как вы определяете, что ваш партнер лжет? Оставляйте свои мысли в комментариях.

психологияопределение лжиотношенияполиграф
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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