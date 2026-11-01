Объявлено самое популярное слово 2026 года

Словарь Dictionary.com объявил термин «maxxing» самым популярным словом 2026 года. Этот выбор отражает растущее в современной культуре стремление к самосовершенствованию, максимальному использованию возможностей и достижению наилучших результатов в любом деле.

Как сообщает веб-сайт Dictionary.com, термин «maxxing», широко используемый в интернете преимущественно среди молодежи, означает доведение чего-либо до уровня максимальных возможностей, улучшение этого до предела или получение максимальной выгоды из имеющихся ресурсов.

Этот термин, происходящий от английских слов «max», «maximum» и «maximise», обычно пишется в форме «maxxing». В онлайн-сообществах и социальных сетях становится все более популярным написание с добавлением дополнительной буквы «x» в конце.

Одной из вероятных причин такого написания является его связь с термином «min-maxing», используемым в компьютерных играх. Это понятие означает развитие сильных сторон и способностей игрового персонажа наиболее оптимальным образом, тем самым достигая наилучшего возможного результата.

Со временем термин «maxxing» вышел за рамки игровых форумов и широко распространился в социальных сетях. Сегодня он применяется к различным ситуациям, направлениям деятельности и целям.

Среди его распространенных форм особо выделяются термины «looksmaxxing» и «token maxxing». «Looksmaxxing» описывает действия, направленные на улучшение внешнего вида человека. Здесь подразумевается улучшение внешности через личный уход, совершенствование стиля одежды, физическую активность и другие привычки, связанные с образом жизни.

«Token maxxing» же связано с максимальным использованием инструментов искусственного интеллекта, особенно языковых моделей, в рабочем процессе. Языковые модели искусственного интеллекта используют специальные единицы, называемые «токенами», при обработке текста и выполнении основанных на нем задач. Поэтому данный термин также используется в значении эффективного использования инструментов ИИ и полного раскрытия их возможностей.

Кроме того, слово «maxxing» самостоятельно используется для выражения стремления улучшить результаты в определенной деятельности, повысить эффективность или довести показатели до максимально возможного уровня.

Представители Dictionary.com отмечают, что популярность термина «maxxing» свидетельствует об усилении интереса общества к достижению лучших результатов, постоянной работе над собой и непрерывному повышению эффективности деятельности.

При выборе самого популярного слова года Dictionary.com анализирует тенденции в социальных сетях, новости в средствах массовой информации, статистику поисковых запросов в интернете и другие показатели. При этом также учитывается значимость слова в обществе и современной культуре, а также то, как оно отражается в жизни людей.

Dictionary.com выбирает самое популярное слово года с 2010 года. В первом конкурсе словаря победителем было признано слово «change» — «перемена».

В шорт-лист 2026 года также вошли такие слова, как «affordability» (доступность цен), «data centre» (центр обработки данных), «odyssey» (длительное и полное приключений путешествие), «unc» (термин, используемый в интернет-сленге по отношению к мужчине старшего возраста). Однако в конечном итоге «maxxing» превзошел всех кандидатов и был признан самым популярным словом года.