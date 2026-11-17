Необычный инцидент, произошедший в китайской провинции Сычуань, поразил участников дорожного движения. На стоящий в пробке автомобиль с горного склона рухнул огромный валун. Несмотря на это, люди, находившиеся в машине, отделались без серьезных травм.

Инцидент произошел 14 ноября. Сообщается, что седан модели Peugeot 308 стоял в пробке, когда от горы откололся большой валун и ударил в заднюю часть автомобиля. Сильный удар нанес машине серьезные повреждения.

Самым примечательным аспектом происшествия стало то, что водителю удалось быстро сориентироваться в ситуации. Сразу после того, как камень упал на машину, он нажал на газ, перестроился в другой ряд и покинул место происшествия.

Кроме того, за несколько секунд до падения камня перед автомобилем стояла женщина. Она вовремя почувствовала опасность и успела отбежать в безопасное место до того, как огромный валун рухнул вниз.

Сообщается, что в результате инцидента никто из находившихся в автомобиле не пострадал. Разница в несколько секунд и оперативные действия водителя, вероятно, предотвратили большую трагедию.