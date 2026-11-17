В Индии врачи столкнулись с необычным медицинским случаем. 8-летний Нарендра Кумар долгое время страдал от сильных болей в области живота, рвоты и беспричинной потери веса. В ходе обследования в его брюшной полости была обнаружена необычная тканевая масса весом 2,5 килограмма, содержащая кости, волосы и зубы.

По словам врачей, эта масса находилась в теле ребенка, будучи прикрепленной структурой, напоминающей пуповину, и развивалась с момента его рождения. После медицинского обследования ему был поставлен диагноз «фетус ин фету», то есть «плод в плоде».

Это крайне редкое врожденное состояние в медицине. Данное явление, встречающееся примерно в одном случае на 500 тысяч родов, связано с развитием эмбрионов-близнецов на ранней стадии беременности. При этом один из эмбрионов оказывается внутри тела другого и продолжает там развиваться.

Это состояние может долгое время оставаться незамеченным. Однако увеличение внутренней массы оказывает давление на окружающие органы, вызывая боль, рвоту и другие симптомы.

Нарендра также долгое время не знал о наличии такого образования в своем организме. Врачи успешно удалили обнаруженную массу хирургическим путем. Сообщается, что после операции состояние ребенка улучшилось, и он пошел на поправку.

Этот редкий медицинский случай еще раз доказывает, насколько удивительными для ученых и врачей остаются сложные процессы, связанные с развитием человеческого организма.