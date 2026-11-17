В столице Казахстана городе Астане водитель, который на высокой скорости проехал по луже и обрызгал рабочих по благоустройству, был подвергнут административному аресту на 10 суток. Об этом сообщает Нур.кз.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях и вызвало широкое обсуждение. На кадрах видно, как автомобиль марки Lexus на высокой скорости проезжает через лужу, в результате чего рабочие, трудившиеся на обочине, оказались полностью облиты водой.

По данным департамента полиции города Астаны, в момент происшествия рабочие занимались уборкой вдоль бордюра. Водитель не снизил скорость, несмотря на мигающий сигнал светофора, и не принял мер для безопасного движения.

Полиция установила личность 32-летнего водителя и привлекла его к административной ответственности. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.