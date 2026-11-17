В американском штате Аризона, недалеко от Северного края национального парка «Гранд-Каньон», потерпел крушение небольшой самолет. В результате инцидента все три человека, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщила Служба национальных парков США.

Как стало известно, самолет модели Пипер ПА-24 Команче разбился вечером 15 ноября. На его борту находились три человека. Сообщение об исчезновении самолета поступило в региональный центр связи Гранд-Каньона около 23:30 того же дня. Последним зафиксированным местом нахождения воздушного судна был район Бэйсин на Северном крае.

Поисковые работы начались утром 16 ноября. Департамент общественной безопасности Аризоны использовал инфракрасные камеры и приборы ночного видения для поиска самолета с воздуха. Около 10:15 того же дня сотрудники Службы национальных парков обнаружили обломки самолета в районе Бэйсин. Власти подтвердили, что выживших на борту нет.

В поисково-спасательной операции принимали участие Департамент общественной безопасности Аризоны, поисково-спасательные группы округов Коконино и Кейн, а также Центр координации спасательных операций ВВС США.

Причины катастрофы расследует Национальный совет по безопасности на транспорте США при содействии Службы национальных парков. Личности погибших пока не разглашаются.