Как определить, свежее яйцо или старое?

·63·Для жизни
Как определить, свежее яйцо или старое?

Качество и свежесть куриного яйца можно оценить по его внешнему виду и внутреннему состоянию. Трещины на скорлупе, слишком жидкий белок и растекающийся желток могут свидетельствовать о том, что продукт несвежий. Однако белый или коричневый цвет скорлупы напрямую не влияет на качество яйца. При выборе яиц также следует обращать внимание на условия их хранения и срок годности, сообщает сайт MSN.

Как выбрать качественные яйца?

1. Проверьте состояние скорлупы

Скорлупа качественного яйца должна быть целой, твердой и без видимых трещин. Не рекомендуется покупать яйца с трещинами или подтеками. Чрезмерное загрязнение скорлупы также указывает на необходимость обратить внимание на условия хранения и чистоту продукта.

Цвет скорлупы не определяет полезность или качество яйца. Основное различие между белыми и коричневыми яйцами чаще всего связано с породой курицы.

2. Оцените белок и желток при разбивании

У свежего яйца при разбивании желток имеет округлую форму и держится высоко. Белок при этом относительно густой и не растекается быстро по посуде.

По мере хранения яйца белок становится более жидким, а желток может уплощаться. Это указывает на снижение свежести. Если от яйца исходит гнилой или необычный неприятный запах, употреблять его в пищу нельзя.

3. Можно провести примерную проверку с помощью воды

Существует метод оценки свежести яйца путем погружения его в емкость с водой. Свежее яйцо обычно лежит на дне емкости на боку. Более старое яйцо может стоять на дне вертикально, а совсем старое — всплыть на поверхность воды.

Это связано с тем, что воздушная камера внутри яйца со временем увеличивается. Однако положение в воде не дает полной гарантии безопасности яйца. Поэтому не стоит принимать этот метод как единственный критерий.

Как хранить яйца?

Для сохранения качества яиц в течение длительного времени важно хранить их в прохладном месте, где нет резких перепадов температуры. Хранение яиц в специальном отсеке холодильника помогает дольше сохранить их свежесть.

Также перед использованием яиц необходимо проверить скорлупу, а после разбивания — оценить запах. Даже если яйцо выглядит свежим, в нем могут содержаться вредные бактерии. По этой причине его следует тщательно готовить, а при употреблении блюд из сырых или недоваренных яиц нужно проявлять осторожность.

ЯйцаКачество продуктовПравильное питаниеПищевая безопасность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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