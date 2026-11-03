Какая опасность скрывается за обычным жестом «V»?

В то время как использование биометрических данных в целях безопасности становится все более популярным, эксперты предупреждают о новой угрозе, связанной с жестом «V», который часто используется в селфи. Они подчеркивают, что на фотографиях, сделанных на камеру высокого качества, могут быть четко видны отпечатки пальцев, и их можно использовать для получения личных биометрических данных.

Жест «V», который используется как символ победы или мира и выполняется путем поднятия указательного и среднего пальцев, стал неотъемлемой частью международной массовой культуры. Однако с развитием камер с высоким разрешением и программ на основе искусственного интеллекта этот простой жест может стать проблемой с точки зрения безопасности.

Китайский эксперт по безопасности Ли Чан в прошлом месяце принял участие в реалити-шоу и на примере селфи одной из знаменитостей продемонстрировал эту опасность. Он объяснил, насколько четко могут быть видны пальцы, поднятые в жесте «V» на фотографии, и что такие изображения могут раскрыть личные биометрические данные.

Согласно анализу Чана, если фотография сделана с расстояния менее 1,5 метров и палец направлен прямо в камеру, вероятность полного восстановления данных об отпечатках пальцев человека очень высока. По этой причине селфи могут представлять особую опасность. Однако эксперт отметил, что даже с расстояния до трех метров можно определить примерно половину отпечатков пальцев. В такой ситуации важную роль играют технологии искусственного интеллекта.

Во время телепередачи Чан продемонстрировал, что с помощью программ для редактирования фотографий и искусственного интеллекта можно улучшить качество низкокачественных изображений. Отпечатки пальцев, которые кажутся размытыми и нечеткими невооруженным глазом, после обработки специальными технологиями стали гораздо более детализированными и четкими.

Профессор криптографии Академии наук Китая Цзинь Цзю также подтвердил эту опасность. Он отметил, что в результате широкого распространения камер высокого разрешения стало технически возможным восстановить подробные данные, такие как отпечатки пальцев, даже по одной фотографии с жестом «V».

Эксперимент Ли Чана получил широкое распространение в социальных сетях и вызвал беспокойство среди пользователей по поводу того, что личные данные могут быть массово украдены. Однако некоторые эксперты подчеркивают, что украсть чужие отпечатки пальцев и использовать их для взлома систем биометрической защиты не так уж просто.

Потому что в процессе определения отпечатков пальцев по фотографии важную роль играют такие факторы, как условия освещения, фокусное расстояние камеры и качество изображения. Кроме того, для надежного сопоставления отпечатков пальцев человека считается целесообразным иметь несколько фотографий.

Тем не менее, важно уделять внимание безопасности биометрических данных. Если трудно отказаться от привычки показывать жест «V» на селфи, Ли Чан рекомендует размывать кончики пальцев перед публикацией в социальных сетях или делать отпечатки пальцев нечеткими с помощью инструментов цифрового редактирования.